Nekadašnji šefovi velikih banaka i brojni ekonomisti došli čuti bivšeg guvernera. 'On šalje poruku u redcima i između njih'

Bivši guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Željko Rohatinski u utorak je u prepunoj dvorani Novinarskog doma u Zagrebu predstavio svoju novu knjigu pod naslovom 'Kriza u Hrvatskoj'

Knjigu je recenzirala Marijana Ivanov, profesorica s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Ona je poručila da Rohatinskog treba čitati u redcima i između redaka: 'To je knjiga koja ima 180 stranica teksta i još toliko stranica koje treba čitati između redaka. On šalje poruku da trebamo aktivno upravljati promjenama. U redcima i između njih doći će i do onih koji aktivno sudjeluju u kreiranju ekonomske politike Hrvatske.'

Drago Jakovčević, profesor s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, koji je također recenzirao izdanje, dodao je kako Rohatinski secira krizu ne samo iz motrišta makroekonomskih stajališta, nego i ukazuje na njen poguban utjecaj na živote ljudi.

'Rohatinski bi bio odličan savjetnik sadašnjem guverneru ako bi ga on slušao', zaključio je Jakovčević nakon podužeg izlaganja na kojem je pojasnio kako su ECB i HNB u proteklih nekoliko godina vodili ekspanzivnu monetarnu politiku, pri čemu je ECB bio puno aktivniji, dok se HNB oslanjao na otkup deviza od banaka.