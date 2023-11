Nekad je bila najisplativija, sad nestaje iz banaka. Provjerili smo kakva je ponuda dječje štednje

Štedni račun ili oročeni depozit možete ugovoriti u ime svog djeteta kao zakonski zastupnik, uz predočenje njegova rodnog lista. Uz ugovor o štednji banka će vam obično izdati karticu koja služi za podizanje gotovine.

Dječja štednja je najčešće otvoreni oblik štednje, što znači da sami određujete iznos, dinamiku i način uplate sredstava.

Ušteđenim novcem može raspolagati roditelj koji je ugovorio štednju do ugovorenog roka, a najčešće je to do punoljetnosti djeteta. Nakon toga ušteđevina pripada djetetu.