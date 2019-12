NATO traži svoju svrhu još od pada Željezne zavjese, a pitanje je hoće li je naći na samitu u Londonu

Obilježavanje sedamdesete godišnjice vojnog saveza, kojem od 2009. pripada i Hrvatska, prolazi u atmosferi tihog nezadovoljstva i manjka zajedništva oko formiranja politike i ciljeva koji bi NATO-u trebali dati svrhu u budućnosti

Čelnici država članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO, North Atlantic Treaty Organization) sastaju se u utorak i srijedu u Londonu kako bi obilježili 70. godišnjicu organizacije u trenutku u kojem ne samo da nije sigurno hoće li doživjeti 80. obljetnicu, nego bi se moglo posumnjati u to hoće li proslaviti i 71. Realno, brz raspad saveza je, naravno, teško očekivati, no potkopavanje njegove stabilnosti posljednjih nekoliko godina jasno daje do znanja da nedostaje prava volja za stvaranjem čvrste zajedničke politike i davanjem smisla njegovom daljnjem postojanju.

Mnoštvo je detalja koji ukazuju na to da članicama tog saveza ovih dana nije do previše slavlja jer strahuju od krhkih temelja. Već i sama formalnost, o kojoj piše portal Politico, da se obljetnica ne obilježava tradicionalnim samitom, nego tek sastankom čelnika, što je ceremonijalni događaj s kojeg neće biti objavljena zajednička izjava u obliku u kojem se to čini na redovnim skupovima, dovoljno govori o razjedinjenosti. O trudu da se obljetnica suzdržano obilježi govori i to da britanska kraljica Elizabeta II kao domaćin neće počastiti svoje goste ni službenom večerom, nego tek 'običnim' primanjem.