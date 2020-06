Nakon gotovo tri godine završeni mostovi u Ninu oštećeni u velikoj poplavi 2017.

U Ninu je završena obnova mostova stradalih u velikoj poplavi u jesen 2017., koji će za nekoliko dana ponovo biti uporabivi, a u njihovu rekonstrukciju, učvršćenje te uređenje uloženo je 30 milijuna kuna, izvijestili su u petak iz Hrvatskih cesta (HC), nositelja tog projekta

"Nin ima snažnu ulogu u hrvatskoj povijesti, a mostovi kao i voda koja ih je tako često rušila dio su identiteta grada. Vjerujem da će građani i posjetitelji uživati u pogledu na mostove kakvi su nekad bili, no ovaj put su i znatno čvršći nego do sada u dugoj povijesti. Zajedničkim snagama s izvođačem radova projekt je završen, a kulturna baština očuvana", u ovog područja“, kazao je Škorić. Radove je izvela hrvatska tvrtka Spegra, u 30-godišnjoj tradiciji specijalizirana za obnovu konstrukcija kulturne i povijesne baštine, koja je uz ostalo obnavljala Stari most u Mostaru, mostove od Ploča i od Pila u Dubrovniku, Pavića most na Cetini, dubrovački Knežev dvor, Jupiterov hram u Splitu te Hvarski arsenal, koji je za uspješno izvedenu obnovu nedavno nagrađen i nagradom Europske komisije "Europa nostra", europskim priznanjem u području baštine.