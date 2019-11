Na regionalnu konferenciju PMI Forum stižu Morten Sorensen i Korado Korlević

Na PMI Forum stižu Morten Sorensen i Korado Korlević, evo zašto još doći na najvažniju konferenciju projektnih menadžera

U zagrebačkom Plaza event centru od 11. do 13. studenoga održava se još jedno izdanje najvažnije i najposjećenije konferencije iz područja projektnog menadžmenta, PMI Foruma. U organizaciji PMI-a Croatia, podružnice globalnog Project Management Institutea i najvažnijeg pokretača razvoja struke projektnog menadžmenta u Hrvatskoj i regiji, PMI Forum održava se 13. put do sada.

“PMI Forum je prije 13 godina pokrenula mala grupa entuzijasta koji su prepoznali da je struci potreban event za povezivanje i razmjenu iskustava. Inicijativa je odmah prošla odlično, a danas govorimo o najvećem regionalnom događaju na temu projektnog menadžmenta. Forum svake godine značajno raste i danas okuplja gotovo 700 sudionika iz više od 180 različitih organizacija”, otkriva direktorica PMI Foruma Marina Pupić Bakrač.

Tema ovogodišnjeg izdanja Foruma je “Building project portfolio: Digital strategy enabler”. Kako je pojasnila direktorica PMI Foruma, razvoj i upravljanje portfeljem projekata danas su izazovniji nego ikad. “Tvrtke se, bez obzira na svoju veličinu, moraju brzo prilagođavati dinamičnom tržištu i potrebama krajnjih korisnika, a u skladu s time moraju prilagođavati i strukturu portfelja projekata. Odavno su prošla vremena fiksnih dugoročnih strateških ciljeva i nepromjenjivog plana portfelja. U portfelj smo investirali, alocirali vlastite i vanjske resurse i svaka promjena donosi niz povezanih aktivnosti, odluka i provedbi na gotovo svim razinama organizacijske strukture”, dodaje.

Tijekom trodnevne konferencije 11. i 13. studenoga održavaju se radionice, a 12. studenoga rezerviran je za središnji dio događaja. Popis predavača je impresivan. Potpredsjednik ureda za korporativno upravljanje projektima u Peratonu, višestruko certificiran projektni menadžer Morten Sorensen, govorit će o učinkovitom odabiru strateških inicijativa i upravljanju koristima od uspješne isporuke i stalnog održavanja očekivane vrijednosti. Jedna od najcjenjenijih regionalnih PMI praktičarki Jasmina Nikolić održat će radionicu “Scrum Escape Room: the PMI Forum’s most exciting team game!”, a Borna Lulić, jedan od najtraženijih predavača u Hrvatskoj, govorit će u sklopu radionice “Unpredictable factor Z in PM – perception and mindset” o kvalitetnoj komunikaciji. Najpoznatiji hrvatski astronom, pokretač zvjezdarnice Višnjan i inicijator inovativnih edukativnih programa Korado Korlević u sklopu svojeg izlaganja odgovorit će na pitanje kome pripada budućnost. Projektni menadžer Hrvatskog Telekoma Gordan Krčelić na radionici će približiti sve benefite Six sigma + Lean metodologije. U današnjem svijetu, izazovi postaju sve kompliciraniji i kompleksniji, što iziskuje različite odgovore i pristupe kako bismo njima efikasno upravljali. U multidisciplinarnom portfelju ključna je kombinacija različitih pristupa kako bi se osigurala konzistentna strategija provedbe. Više o tome na PMI Forumu, u sklopu predavanja “The world is getting more complicated and complex – your portfolio doesn’t need to be”, reći će Rene Roider, portfolio manager Erste grupe.

U sklopu 13. PMI Foruma dodijelit će se i najviše strukovno priznanje, nagrada za projekt godine (POY), kao i uručiti donacije posebnim projektima, što je praksa uvedena 2017. godine. Osim činjenice da se PMI Forum održava već 13. put, 2019. godina je u zajednici projektnih menadžera važna zbog još jednog jubileja. Naime, na globalnoj se razini slavi 50 godina postojanja projektnog menadžmenta, struke koja stvara dodatnu vrijednost u organizacijama, pri čemu voditelji projekata pokreću promjenu i ideje pretvaraju u stvarnost.