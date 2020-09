MKB Bank preuzima i Kabu, malim dioničarima ne sprema se ništa dobro

Proizvođač oružja HS Produkt, većinski vlasnik Karlovačke banke s udjelom od 75 posto čiji su osnivači i suvlasnici Ivan Žabčić i Marko Vuković, otkupljuje ostatak dionica kako bi banku prodao mađarskom MKB Banku. Kupcima je u interesu imati 100 posto čistu vlasničku sliku, no mali će dioničari u svojevrsnom 'squeez-outu' dobiti neprimjereno nisku vrijednost u odnosu na svoje inicijalno ulaganje; neki od njih u temeljni su kapital investirali po 7,5 milijuna kuna, a za to im se danas nudi - oko 300.000

Njihove su dionice denominirane, a već su prije u temeljni kapital prebačeni i dijelovi štednje klijenata koji su imali hibridne, štedno-investicijske proizvode, s klauzulom da se, u slučaju da banka ima potrebu, dio štednje može prebaciti u dionice. Za to su dobivali nešto veću kamatnu stopu na depozit. Banka je iskoristila svoje pravo da zbog takve "potrebe" dio depozita pretvori u dionice, a onda tim dionicama - smanji vrijednost, javlja Večernji list.

Neki su od tih sporova trenutačno na Visokom trgovačkom sudu (Večernji list je u posjedu nepravomoćnih presuda) i čeka se pravorijek, no to očito mađarskom investitoru ne smeta jer nije posrijedi velik broj dioničara, niti bitan udio u vlasništvu. Informaciju o okrupnjavanju vlasništva potvrdili su i u Karlovačkoj banci.



'Hanfa je na sjednici 10. rujna 2020. odobrila dragovoljnu ponudu većinskih vlasnika za preuzimanje svih dionica Karlovačke banke. Vaša pitanja ne bi trebala biti upućena na banku, već na same ponuditelje. Međutim, prema saznanjima banke, namjera ponuditelja upravo je ona koja je izražena u objavljenoj ponudi za preuzimanje', odgovorila je Kristina Hata, direktorica sektora za marketing, razvoj i opće poslove Kabe.



MKB Bank je već u proceduri preuzimanja Slatinske banke, a jesu li krenuli u službenu proceduru vezanu uz Kabu i u kojoj je fazi postupak preuzimanja Slatinske, upitan je HNB, no regulator odvraća da su informacije o eventualnom pokretanju i tijeku postupka supervizorska tajna. Posrijedi su dvije mini banke; tržišni je udio Slatinske 0,24 posto, Kabe 0,57 posto, no zanimljivo je da je investitor mađarska državna banka; puno joj je ime bilo Magyar Külkereskedelmi Bank (Mađarska privredna banka) - nakon što je 1994. privatizacijom prešla u ruke njemačkog Bayerische Landesbanka (BLB-ja), mađarska ju je država ponovo otkupila 2014. To znači da su njezine aktivnosti iskaz strategije Orbánove Vlade.