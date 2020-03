Mirovinski fondovi u dva tjedna izgubili svu rekordnu dobit iz prošle godine, a iako mjere gubitke u milijardama, nije sve tako crno

Pandemija koronavirusa izazvala je jedan od najvećih slomova burzi u povijesti. Izbrisane su milijarde dolara vrijednosti dionica, obveznica i drugih vrijednosnih papira. Gubitke na burzi zbrajaju i domaći burzovni igrači, a ozbiljno su pogođeni i mirovinski fondovi

Nakon jučerašnjeg strmoglavog pada Wall Street je gotovo 30 posto ispod svoje rekordne razine 19. veljače. To znači da je duboko u području 'medvjeda', ali i da je u mjesec dana izbrisano oko 8.280 milijardi dolara tržišne vrijednosti dionica.

Posljedica je to panične rasprodaje dionica zbog straha ulagača od gospodarskih šteta nakon nekontroliranog širenja koronavirusa u svijetu.

U fondovima B kategorije, u kojima štedi daleko najviše hrvatskih građana, vrijednost prosječnog udjela mjerena indeksom MIREX oslabila je 4,95 posto, a gubici pojedinih fondova kreću se u rasponu od -3,62 (AZ fond) do -7,58 (Erste Plavi). Najbolje stoje fondovi C kategorije, najmanje izloženi visokorizičnim vrijednosnim papirima. U prosjeku su izgubili samo 0,25 posto vrijednosti imovine, pri čemu su dva fonda (RBA i PBZ CO) na nuli, a najveći gubitak (-0,63) bilježi AZ fond.

Utješno je to što mirovinci nemaju problema s likvidnošću te nisu prisiljeni rasprodavati imovinu. Stoga je riječ o tzv. nerealiziranim gubicima koji se mogu brzo nadoknaditi čim dođe do oporavka tržišta.

S druge strane, ako kriza potraje i ozbiljnije nagrize vrijednost državnih obveznica, koje čine dominantni udjel u portfeljima fondova kategorije B i C, moguće su i teže posljedice. Zasad je HNB svojom intervencijom zaustavo smrzavanje domaćeg obvezničkog tržišta i dramatičan pad cijena državnih obveznica koji je prijetio zbog velike rasprodaje.

Nervoza na tržištu posebno se očituje u otvorenim investicijskim fondovima koji su prisiljeni prodavati imovinu zbog povlačenja ulagača. Većina dioničkih fondova u odnosu na početak godine u minusu je većem od 20 posto dok mješoviti fondovi trpe gubitke od pet do 15 posto. Najbolje stoje obveznički i novčani fondovi jer su zaštićeni od velikih tržišnih oscilacija.