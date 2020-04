Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u čevrtak da će zbog niskog proračunskog priljeva u idućim mjesecima nužno biti i zaduživanje, što će utjecati i na rast javnog duga, no i ocjenjuje da se po pitanju javnih financija Hrvatska brzo može vratiti na staru putanju.

Marić je to izjavio uoči sjednice Vlade odgovarajući na pitanje novinara o revidiranim proljetnim prognozama Svjetske banke, kojima se između ostalog predviđa pad hrvatskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) ove godine za 6,2 posto, rast stope nezaposlenosti iznad 9 posto, deficit proračuna od 8 posto BDP-a, kao i rast udjela javnog duga u BDP-u na gotovo 84 posto BDP-a. Usporedbe radi, Hrvatska u posljednje tri godine bilježi proračunski suficit, dok je udjel javnog duga na kraju prošle godine smanjen na 73,2 posto.

Kako je kazao Marić, s obzirom na vrlo nisko projicirani priljev prihoda u proračun idućih mjeseci, dobar dio će se morati nadomjestiti zaduživanjem na domaćem i međunarodnom tržištu, pa sukladno tome će biti i refleksija na ukupni javni dug.

"No, nije to nešto iznenađujuće. Ni Svjetska banka, ni rejting agencije, kao ni mi, u ovom trenutku ne raspolažemo s ukupnim pretpostavkama. A s druge strane, i mi imamo manevarski prostor", rekao je Marić te napominje da je izuzetno važno sagledati cjelokupnu proračunsku situaciju.

Kaže da zahvaljujući svemu što je po pitanju konsolidacije javnih financija učinjeno u posljednje četiri godine, u ovu krizu zemlja ulazi puno spremnija.

"Određenih refleksija će biti, ali smatram da ako pokažemo dovoljno zrelosti i pameti, nekakav dugoročniji efekt ne bi trebao biti i da se vrlo brzo možemo vratiti na staru putanju - u smislu uravnoteženosti javnih financija, silazne putanje javnog duga, kao i preljievanju viška prihoda prije svega u smanjivanje poreza ", izjavio je Marić.

Upitan o neformalnom sastanku u 15 sati s partnerima iz Gospodarsko-socijalnog vijeća, rekao je da će se o svemu komunicirati nakon sastanka. Također, oko 17 sati bi se trebao nastaviti i sastanak ministara financija EU-a, koji pokušavaju doći do zajedničkog odgovora na novonastalu krizu uzrokovanu koronavirusom.

Ministar zašite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je uoči sjednice Vlade, vezano za najnovije procjene Svjetske banke, da se ove godine ne može očekivati gospodarski rast niti u jednoj ekonomiji svijeta, pa tako ni u Hrvatskoj, a nada se da će kriza uzrokovana koronavirusom što prije stati, kako bi i pad gospodarske aktivnosti bio manji.

Upitan o Vladinoj projekciji pada, rekao je da je nema u ovom trenutku, a na pitanje novinara koliko dugo Hrvatska još može normalno funkcionirati, odgovorio je da možemo koliko je potrebno.

"Možemo funkcionirati koliko to bude potrebno, da krenemo korak dalje i da se iščupamo iz ovog svega. To u ovom trenutku nije jednostavno i upravo smo zato išli s dva seta mjera i nadam se da će to biti dovoljno", izjavio je Ćorić.