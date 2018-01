Marić: Stiglo sedam ponuda za savjetnika Vlade oko preuzimanja Ine

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u srijedu da se s Europskom komisijom (EK) vode intenzivni razgovori oko jamstva za Uljanik te da je na natječaj za savjetnika Vlade za Inu dosad pristiglo 7 ponuda. Na pitanje kakva će biti sudbina jamstva za Uljanik Marić je u emisiji Hrvatskog radija ‘A sada Vlada’ kazao da je kod samog odobravanja jamstva za Uljanik na sjednici Vlade rečeno da je to uvjetna odluka, za koju tek treba dobiti odobrenje EK.

Sredinom prosinca lani Vlada je odredila rok do 15. siječnja iduće godine za podnošenje tih ponuda. Vladin poziv za angažman savjetnika bio je poslan na 18 adresa. Zdravko Marić je istaknuo je da je poziv poslan na 20-ak adresa i to najeminentnijim kućama u tom području te da interes postoji kod svih, ali i da se neki nisu javili zbog, kako je naveo, mogućeg konflikta interesa, jer su možda u prošlosti bili savjetnici Mola.

‘Zaprimili smo sedam ponuda, bilo je i nekoliko dodatnih zahtjeva, jer je ostavljena i mogućnost da se još prolongira taj rok, možemo reći da će biti do 10-ak ponuda, i to vrlo kvalitetnih ponuda. Treba nam malo vremena da sve to na jedan kvalitetan način iščitamo, jer radi se o kompleksnoj materiji. Postoji i procedura - ministarstva zaštite okoliša i energetike i financija zadužena su da ponude proanaliziraju, nakon toga ćemo Vladi dati sažetak ponuda. Hoće li ići smjer sužavanja kruga potencijalnih savjetnika ili ćemo se odmah odlučiti za jednog, to ostaje za vidjeti’, rekao je Marić.

Određeno vrijeme za proučavanje pristiglih ponuda, objasnio je, potrebno je jer se od savjetnika traže tri faze u postupku: faza pripreme, savjetovanje u samoj kupnji dionica i treća faza koji bi bili daljnji razgovori, strateško promišljanje, eventualni partneri Ine i slično.

‘To su izrazito teške teme, vodit ćemo brigu o tome i koliko će sve to skupa koštati. Uglavnom to je jedan zahtjevan posao’, zaključio je ministar financija.