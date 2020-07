Marić: Neplaćanje veledrogerijama treba riješiti sustavno, nema potrebe za obustavom isporuke lijekova

Ministar financija Zdravko Marić rekao je u četvrtak kako je kašnjenje u plaćanjima veledrogerijama stari problem koji treba cjelovito i sustavno riješiti, te da o tome započinje razgovore, a ujedno je poručio da građane ne treba plašiti nestašicom lijekova, jer im je dosta stresova

Na pitanje hoće li Vlada pomoći bolnicama u plaćanju dugova veledrogerijama i je li izgledna obustava isporuke lijekova, Marić je nakon Vladine sjednice uz najavu da će se o tome razgovarati, istaknuo da dugovi u zdravstvu, dugovi bolnica prema veledrogerijama i općenito problematika financijske održivosti zdravstva, nisu problemi od jučer, već traje dulji niz godina, čak i desetljeća.

"Uz dužno poštovanje prema zdravstvenom sustavu koji se i u ovoj epidemiji pokazao kao sjajan, financijska održivost nije u potpunosti osigurana, tako da ćemo o toj problematici uskoro razgovarati kolega (ministar zdravstva Vili) Beroš i ja, te drugi kolege. Nema potrebe za najave o obustavama, građanima je dosta stresova proteklih mjeseci", istaknuo je Marić, dodavši da Vlada čini sve što je u skladu s njezinim mogućnostima.

Podsjetio je da je Vlada u dva navrata provela "minisanacije", u sklopu kojih je bez povećanja javnog duga "upumpavan" novac u zdravstveni sustav. To je, tvrdi, utjecalo na smanjivanje ukupnih obveza u zdravstvu, podmirivanje određenih dospjelih obveza i skraćivanje rokova plaćanja, jer su pojedine bolnice bile u rokovima plaćanja od preko 900 dana.

No, ocijenio je da to nije dovelo do trajnog rješenja, a dugovi su ponovno počeli rasti.