Marić: Pad će ove godine biti manji nego što se očekivali, puni oporavak gospodarstva 2022. godine

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić izjavio je u petak kako će gospodarski pad ove godine biti nešto manji nego se prvotno predviđalo, a puni se oporavak očekuje u 2022. godini te da je cilj da se iz krize izađe što je prije moguće.

"Ove godine ćemo zabilježiti pad gospodarske aktivnosti, on će biti nešto manji nego smo originalno očekivali, a prema našim projekcijama, i rast će iduće godine biti nešto od planirnog. U svakom slučaju ne očekuje nas puni oporavak 2021. godine, po svemu sudeći, on se prelijeva u 2022. godinu. No, to je izazov i dobrim dijelom ovisi o nama, da se dogodi i tada, a ne da ga opet prolongiramo za još nekoliko godina, kao što je bio slučaj u prošloj krizi", rekao je Marić u Opatiji, gdje je sudjelovao na konferenciji Hrvatsko novčano tržište.

Aktualna Vlada projekcija je pad BDP-a u ovoj godini za 9,4 posto, a na novinarski upit hoće li, prema novoj projekciji, pad biti manji od 9 posto, Marić je rekao da ne voli licitirati s brojkama, da će pad i dalje na razini godine biti veliki, ali niži nego je bio originalno predviđen.