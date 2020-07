Marić o milijardama eura iz Bruxellesa: 'Dio novca stiže već ove godine. Moramo početi pripremati projekte'

Nakon četiri dana i noći gotovo neprekidnog zasjedanja jutros u 5 sati postignut je sporazum oko proračuna Europske unije i oko posebnog Fonda za oporavak od ekonomskih i gospodarskih posljedica epidemije Kovida. Ukupno je riječ o 1800 milijardi eura od čega je fond za oporavak težak 750 milijardi eura. A u podijeli tih milijardi Hrvatska je prošla dvostruko bolje nego dosad

Na upit na koliko novaca računa da će Hrvatska stvarno moći dobiti od tih 22 milijardi eura, obzirom da smo jako loši u povlačenju iz EU fondova, Marić je kazao:



"Ja se nadam sve. Ono što smo imali na početku mandata, bili smo ispod 10 posto, završili smo na 96 posto. Gotovo cijela omotnica ugovorenih. Treba još dvije stvari reći za što se premijer izborio - da je stopa nacionalnog sufinanciranja zadržana na 15 posto. To je jako važna stvar. To je za Hrvatsku ušteda svake godine. Originalni prijedlog je bio 25, to bio bio veliki pritisak na državni i lokalne proračune. Druga stvar, i dalje stoji tzv. N+3 period ili razdoblje korištenja. Kada završi godina ugovaranja, imate još tri godine da povučete".