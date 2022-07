Mali distributeri zatvorili 90 posto benzinskih postaja, traže hitnu pomoć Vlade

Udruga malih distributera goriva, koja okuplja 60 članova - malih tvrtki s 90 benzinskih postaja, u srijedu je zatražila hitnu pomoć Vlade i rješenje za održiv model njihovog poslovanja, koje je zbog nove uredbe, kako ističu, postalo neodrživo te rade s velikim gubitcima.

Predstavnici te udruge, koja je osnovana prije 20-ak dana, na konferenciji za medije kazali su da mali distributeri ukupno u Hrvatskoj pokrivaju 23 posto tržišta distribucije goriva, što smatraju da nije nevažan postotak te da su u zadnja dva tjedna njihovi članovi zabilježili ukupne gubitke iznad 16 milijuna kuna, kao i da se do sada zatvorilo 90 posto od ukupno 150 benzinskih postaja malih distributera.

"Svi pričaju o tome da puno zarađujemo, no zadnjih osam mjeseci bespogovorno podnosimo teret krize porasta cijena goriva i do sada nismo ništa tražili nadajući se da će Vladi biti važno naših 60-ak tvrtki, zdravih i s otprilike 1.000 zaposlenika. Sada smo došli do toga da više ne možemo plaćati kredite, čije su rate od 50 do 100 tisuća kuna, a zarade nemamo", rekao je predstavnk Udruge i vlasnik pumpi iz Zadra i Zaboka Domagoj Puh.

Iznio je podatak da su i u 2021. već imali dubioze u poslovanju, jer su njihovi ukupni prihodi tada iznosili 2 milijarde kuna, a rashodi su im bili 1,9 milijardi kuna. U to nisu uračunate kreditne obveze, nakon kojih je tvrtkama ostajalo vrlo malo dobiti tj. ukupno svim članovima oko 20-30 milijuna kuna.