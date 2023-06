Kupci nestrpljivo iščekuju poticaje za kupnju električnih vozila, evo gdje je zapelo

'Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u ovoj godini planira nastaviti sa sufinanciranjem energetski učinkovitih vozila', odgovorili su za N1.

No još uvijek nema informacija kada kreću prijave i koliko će iznositi subvencije u eurima.

'Prije objave novog poziva, u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar, provodimo detaljnu analizu s ciljem prilagodbe dosadašnjeg načina sufinanciranja, uzimajući u obzir europsku praksu, iskustva provedbe programa u Hrvatskoj, prijedloge zainteresiranih dionika, ali i nacionalne ciljeve u transformaciji prometnog sustava', rekli su iz Fonda.

'Provedena analiza rezultirat će parametrima za nastavak programa, uključujući način provedbe, modele, korisnike, kao i iznose financiranja, a njeno predstavljanje se očekuje ove jeseni', napomenuli su.

Proteklih godina bilo je dosta kritika na račun same procedure dodjele bespovratnih sredstava, jer su se prve dodjeljivala po principu 'najbržeg prsta', a lani su prijavu slali prodavatelji nakon uplaćene kapare.

Po pojedinom vozilu, prošle 2022. godine je bilo moguće dobiti do 40 posto sredstava, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za mala električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli i slično) dijelili su se poticaji do 20.000 kuna, za plug-in hibridne automobile do 40.000 kuna, dok se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moglo dobiti do 70.000 kuna.

Kupac bi izabrao željeni model, a prodavatelji bi ga zatim prijavio za sufinanciranje putem aplikacije. Unosom obveznih podataka prijavitelja te učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika se automatski rezervira dostupan iznos poticaja.

Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, kupac je u određenom roku morao uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od 7 posto traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to je bilo maksimalno 4.900 kuna, dok predujam za pravne osobe iznosio do 28.000 kuna.

Građani su sufinanciranje mogli ostvariti za jedno novo vozilo, dok su tvrtke mogle kupiti i više njih, ali maksimalno su mogle dobiti do 400.000 kuna bespovratnih sredstava.