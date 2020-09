Kreću tvrdi pregovori o zabrani rada nedjeljom i radu od kuće, provjerili smo što je sve na stolu

Ovoga tjedna počinju pregovori Vlade i socijalnih partnera o izmjenama radnog zakonodavstva. Provjerili smo što je sve na stolu i kakvi su stavovi poslodavaca i sindikata o pojedinim temama

Prema riječima ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josipa Aladrovića, na dnevnom redu naći će se dva poznata zakonska 'vruća krumpira': rad na daljinu i rad nedjeljom. Uz to, Vlada planira izaći u susret poslodavcima u pogledu lakšeg otkazivanja ugovora o radu, s ciljem da se smanji broj ugovora na neodređeno.

Poslodavci smatraju da nova zakonska rješenja trebaju imati u vidu tehnološke promjene koje su dovele do toga da sve češće rad nije vezan za jedno mjesto s fiksnim radnim vremenom. Stoga se zalažu za pojednostavljenje krutih odredbi o zaštiti na radu i evidenciji radnog vremena . Također, traže da se za plaćanje troškova rada od kuće omoguće neoporezive naknade .

'Gotovo 80 posto naših sugrađana podržava da se nedjeljom ne radi. Smatramo da bi to bilo dobro, da bi to bilo u interesu obitelji i da bi to bilo u interesu zdravog balansa između rada, odmora i provođenja vremena u krugu najbližih. Vlada će tijekom ovoga mandata predložiti zakon koji će tražiti balans između onoga da se u načelu ne radi, a da omogućimo osobito zbog turizma i zbog gospodarstva jedan broj nedjelja koji bi bio radni', ponovio je Vladin stav premijer Andrej Plenković nakon što je Ustavni sud prošlog tjedna presudio da zabrana rada trgovina nedjeljom tijekom pandemije nije ispunjavala zahtjeve razmjernosti.

Prema ranijem prijedlogu, koji je u svibnju iznio bivši ministar gospodarstva Darko Horvat, trgovcima bi se ograničio rad na maksimalno 14 nedjelja u godini.