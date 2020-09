Aladrović: Prijedlog Vlade je da veći dio nedjelja bude neradan

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović rekao je u ponedjeljak da će Vladin prijedlog na današnjem sastanku sa sindikatima biti da jedan dio nedjelja bude radan, a veći dio neradan

"Danas ćemo sjesti sa sindikatima da na neki način utvrdimo stavove oko rada trgovina nedjeljom, da vodimo koja su očekivanja što se tiče strane sindikata. Naš generalni stav je da nedjelja bude neradna, ali s druge strane osim tog svjetonazorskog, civilizacijskog ili kako god ga nazvali, parametra, moramo uvažavati i ekonomske parametre, moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo i moramo pokušati naći kompromis", rekao je Aladrović nakon potpisivanja Sporazuma o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe.

Prijedlog Vlade bit će da jedan dio nedjelja bude radni, a da veći dio nedjelja bude neradno.

"Sada je tu pitanje dogovora, pregovora, stavova pojedinih sindikata, no to ćemo vidjeti već danas u kojem smjeru možemo ići dalje s raspravom", kaže Aladrović koji, ukoliko približe svoje stavove, očekuje da do kraja godine dođu "do suvislog rješenja".