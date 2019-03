Kompanija najpoznatijeg miša na svijetu poslom vrijednim vrtoglavu 71 milijardu dolara kreće u pohod za globalnu dominaciju u zabavnoj industriji

Preuzimanjem 21st Century Foxa od medijskog magnata Ruperta Murdocha pod istim krovom su se našli Mickey Mouse i Homer Simpson, a broj velikih holivudskih studija smanjio se sa šest na pet

Samo preuzimanje najavljeno je još krajem 2017., no pravno prestrukturiranje, kao i čekanje na odobrenja regulatora, produljilo se do ovog proljeća. Tržišna vrijednost Disneyja sada premašuje 160 milijardi dolara , a kompanija je samo u prošloj fiskalnoj godini imala prihode od gotovo 60 i neto dobit od 12,6 milijardi dolara . Nove tvrtke u medijskom portfelju Disneyju bi trebale donijeti dodatnih dvadesetak milijardi dolara godišnjih prihoda i barem milijardu i pol dolara dobiti.

Tvrtke 21st Century Foxa koje je preuzeo Disney dolaze iz carstva medijskog magnata Ruperta Murdocha. Nakon niza skandala britanskih medija u njegovu vlasništvu Murdoch je 2012., pod pritiskom dioničara koji su strahovali da će negativan imidž umanjiti vrijednost njihova vlasništva, donio odluku da svoju korporaciju u Sjedinjenim Američkim Državama podijeli na dva dijela. Tako je originalna kompanija News Corporation, osnovana još 1980. godine, 2013. podijeljena na News Corp i 21st Century Fox.

U 21st Century Fox ušao je televizijsko-producentski dio biznisa (s time da se pravnim sljednikom bivše kompanije smatrao upravo 21st Century Fox), a u novoosnovani News Corp smješten je Murdochov izdavački biznis. Među poznatijim medijima koje kroz News Corp i dalje kontrolira australski tajkun nalaze se New York Post, legendarni The Wall Street Journal, britanske novine The Times, The Sunday Times i The Sun, kao i velik broj novina i nekoliko televizijskih kanala u Australiji, te izdavač knjiga HarperCollins.