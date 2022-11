'Nemoj reći gej': Nakon svađa s Hollywoodom i nemara za prava LGBTQIA+ zaposlenika smijenjen šef Disneyja

Bob Iger vraća se na mjesto glavnog izvršnog direktora tvrtke Walt Disney nakon što je upravni odbor smijenio Boba Chapeka poslije samo dvije godine na čelnoj poziciji. Burno dvogodišnje razdoblje Chapekova predsjedanja tvrtkom obilježile su loše poslovne odluke, svađe s Hollywoodom, političke kontroverze te greške u odnosima s javnošću, a sol na ranu bila je slaba zarada i pad Disneyjevih dionica za 41,4 posto u ovoj godini

No neki rukovoditelji odgovorni za sadržaj navodno su bili uznemireni time što se smanjuje odgovornost za poslovne rezultate, a problem je bilo i raspoređivanje novca koji je većinom pripao distribuciji.

Chapekov tim donosio je nagle poslovne odluke koje su uznemirivale ne samo dioničare, već i Hollywood. Naime lani u srpnju glumica Scarlett Johansson optužila je Disney da su prekršili njezin ugovor time što su film 'Crna udovica' prikazali istovremeno u kinima i na streaming platformi Disney+. Tvrtka je na to uzvratila optuživši Johansson za 'bezosjećajno zanemarivanje' pandemije covida, u kojoj je to tržište bilo slabo, a usto su tužbu nazvali 'tužnom, uznemirujućom i nebitnom' te javno otkrili njezinu plaću.

No neki zaposlenici smatrali su da Chapekove riječi nisu išle dovoljno daleko i stoga su planirali daljnje prosvjede, uključujući otkaze, kako bi natjerali Disney da učini više za svoje LGBTQIA+ zaposlenike. Ipak, Chapekove izjave protiv tog zakona bile su dovoljne da konzervativci napadnu tvrtku i optuže je da je privržena aktivistima.

Mediji, javnost i Chapek imali su nezavidan i napet odnos. Jedan od upečatljivih događaja zbio se 2022. zbog floridskog zakona o roditeljskim pravima u obrazovanju (koji su kritičari opisali kao zakon 'Nemoj reći gej'), a koji je zabranjivao rasprave o seksualnoj orijentaciji u učionicama od vrtića do trećeg razreda. Florida je inače dom Walt Disney Worlda, najvećeg tematskog parka tvrtke. Chapek je prvotno odlučio šutjeti o zakonu, a naišao je na kritike svojih zaposlenika koji su željeli da tvrtka zauzme jasan stav protiv njega. Izvršni direktor Disneyja na kraju se usprotivio prijedlogu zakona u ožujku i ispričao se za svoju prethodnu šutnju. Tvrtka je tada rekla da će zaustaviti političke donacije na Floridi i podržati organizacije koje rade protiv novog zakona, piše Fortune .

No tu nije bio kraj Chapekovim mukama. Disney je imao velikih problema sa zaradom. Naime tvrtka je izvijestila o nižim prihodima od očekivanih za četvrto tromjesečje, a oni su pali na 20,2 milijarde dolara. Iako je to povećanje od devet posto na godišnjoj razini, bilo je ispod očekivanja analitičara. Tromjesečna dobit iznosila je 162 milijuna dolara, što je uglavnom isto kao i godinu ranije. No promatrači su bili najviše šokirani 'crvenom crtom', odnosno gubicima u Disneyjevom odjelu za streaming. Riječ je o ukupno 1,5 milijardi dolara gubitaka u odjelu za izravnu prodaju, koji uključuje Disney+, ESPN+ i Hulu. Ti su gubici više nego dvostruko veći od brojke zabilježene godinu ranije.

Chapek je u to vrijeme odbacivao odgovornost za velike gubitke, a za sve je krivio proizvodne i marketinške troškove za platformu Disney+. Rekao je da očekuje smanjenje gubitaka nakon povećanja cijene pretplate bez reklama na toj platformi. Dionice Disneyja pale su 13 posto nakon objave izvješća o zaradi. Nekoliko dana poslije iz kompanije su rekli da će pokrenuti akciju smanjenja troškova i zamrznuti zapošljavanje.