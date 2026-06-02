Kina najavila stroža pravila: Evo što se mijenja

Najava strožih propisa uslijedila je mjesec dana nakon što je Peking naredio Meti da poništi akviziciju startupa za umjetnu inteligenciju Manus.

Novi bi propisi trebali stupiti na snagu 1. srpnja, a jedan od najznačajnijih članaka novih zakona nalaže pribavljanje izvoznih dozvola za određene kategorije robe, tehnologije, usluge ili srodne podatke.

Peking će novom propisima prvi pusta dobiti sveobuhvatnu i formaliziranu pravnu osnovu za poništenje dovršenih inozemnih transakcija, što nosi rizik svjetskim ulagačima pri usklađivanju s odredbama za osjetljive sektore poput kineske tehnologije i umjetne inteligencije.