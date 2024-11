Kalimero mentalitet: Hrvati troše kao da nema sutra - živimo li bolje nego ikad?

'Što se tiče ankete, ona se uzima kao relevantan pokazatelj potrošnje građana, ali postoje i drugi parametri. Postoji parametar dizanja kredita. HNB je upozorio javnost da je svaki peti nenamjenski kratkoročni kredit rizičan . Podignuto je oko 186.000 nenamjenskih kratkoročnih kredita. To je rast u ovoj godini od 25 posto. To nam svjedoči da je potrošnja iznimno visoka. Drugi kriterij je broj i iznos fiskaliziranih računa', upozorio je ekonomski analitičar Petar Vušković .

Anketa provedena na 1391 kućanstvu u Hrvatskoj, odnosno 3546 osoba otkriva kako je u tri godine, odnosno od 2019. do 2022., potrošnja prosječnog kućanstva porasla za 2246 eura, odnosno za gotovo 15 posto. To je za sobom povuklo i podatke koji kazuju da je potrošnja prema članu kućanstva porasla s 4431 na 5217 eura, ali i da je potrošnja po odraslom ekvivalentu (osobi) skočila sa 6800 na 8007 eura.

'U postpandemijskom razdoblju, od 2021. ili 2022. pa naovamo, građani su sve više trošili, jer je zbog korone bila odgođena potrošnja. Onda imamo period kad su počele rasti plaće i kad smo se počeli sve više oslanjati na europske fondove. To je praktički bilo gorivo za rast potrošnje . Nama potrošnja raste od postpandemijskog vremena, pa sve do danas i ona, naposljetku, hrani inflaciju. Jedini razlog zbog čega mjerimo potrošnju je da bismo znali njezin utjecaj na inflaciju, a naposljetku i koliki će biti rast BDP-a jer je potrošnja otprilike 60 posto BDP-a i ona je njegov najsnažniji agregat', objasnio je Vušković.

DZS je ovih dana obznanio kako je potrošnja rasla 18. mjesec zaredom . S druge strane, stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u listopadu je iznosila 2,2 posto na godišnjoj razini , čime je prekinut višemjesečni trend usporavanja inflacije na godišnjoj razini. Posluživši se kalkulatorom inflacije, izračunali smo da su cijene dobara i usluga od prosinca 2022. do rujna ove godine porasla za dodatnih 6,4 posto. No, to nije spriječilo građane da troše više. Razloga je nekoliko.

Pokazatelj siromaštva

No, zanimljivo je vidjeti i na što Hrvati najviše troše. Prema podacima iz Ankete o potrošnji, čak 27 posto sredstava prosječno kućanstvo odvoji na hranu, 15,5 posto budžeta je otišlo na prijevoz, a 14,5 posto na stanovanje i režije. To su stavke čije su cijene, a to je potvrdila i službena statistika, najviše rasle u proteklom razdoblju. No, to dosta govori i o tome da je Hrvatska i dalje siromašna zemlja.

'U osnovi, siromašnije zemlje EU troše više na hranu, dok zapadne zemlje troše više na sport, rekreaciju, zdravlje, putovanja. Građani troše na osnovne namirnice, ali inflacija nije problem sve dok postoji mogućnost raditi dodatan posao. Ako smatrate da je inflacija pojela dio vašeg dohotka, ako su najviše rasle cijene hrane, onda imate mogućnost raditi drugi posao koji će nadomjestiti te gubitke, odnosno ugriz inflacije. Kada bi izgubili posao i ne bi mogli naći novi radni angažman, onda to znači da dolazimo u fazu stagflacije, stanje visoke inflacije i nezaposlenosti. Mi smo to izbjegli, trenutna makroekonomska situacija je dobra, tržište je stabilno, prema tome, nema nikakvih naznaka krize', ustvrdio je Vušković osvrnuvši se na podatke HZMO-a o tome da je u Hrvatskoj trenutno osigurano više od 1,7 milijuna ljudi.