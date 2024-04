Istražili smo brojke o turističkoj potrošnji u Hrvatskoj, promjene su dramatične

Navedeni nesrazmjer ukazuje na to da su turistički prihodi nominalno rasli najvećim dijelom pod utjecajem povećanja cijena usluga. No kada nominalni rast korigiramo za stopu inflacije, koja je lani iznosila 8,4 posto, dolazimo do realnog rasta prihoda od 3 posto što je potpuno jednako rastu noćenja.

Podaci o prihodima po zemljama podrijetla (receptivna tržišta) otkrivaju velike promjene u strukturi inozemnih turista. Osjetno je smanjen udjel prihoda iz zemalja nove Europe, a povećana je potrošnja gostiju iz zapadnoeuropskih zemalja i SAD-a.