Kako se potiču startupi: Poljski softverski div daje im novac, prostor, ali i pristup klijentima

U Dubrovniku je u četvrtak nastavljena godišnja konferencija softverske tvrtke Asseco, koja je okupila pedesetak specijaliziranih novinara i stručnjaka iz financijske i IT branše. Jedna od ključnih tema o kojoj se govorilo bilo je pokretanje startup kompanija, koje Asseco podržava u svojem istraživačkom razvojnom centru. Za razliku od fondova rizičnog kapitala i raznih državnih centara, Asseco svoje talente prati u svakom koraku od osnivanja do komercijalizacije proizvoda, a buduće lidere u IT industriji pronalaze na vrlo zanimljive načine

Asseco je, podsjetimo, peti najveći proizvođač softvera u Europi. Osnovan je prije tridesetak godina, a danas radi u više od 50 zemalja svijeta, dionice su im izlistane na burzama u New Yorku, Varšavi i Tel Avivu. Godišnji prihod premašuje 2,2 milijarde eura, imaju više od 100.000 klijenata koje servisira oko 24.000 zaposlenika. Tomasz Buczak, šef Assecovog Inovation HUB-a smještenog na jugoistoku Poljske, nedaleko od Krakova, rekao je kako cilj razvojnog centra nije osnivati startup kompanije kako bi ih se stavilo na tržište i kasnije unosno prodalo. 'Cilj je pokrenuti startup kako bi nam on razvio proizvod ili uslugu. Mi im dajemo početni kapital i novac za sve aktivnosti sve dok ne postanu nezavisni', rekao je.

Velika je potpora startup kompanijama su Assecovi specijalisti i mentori koji mladim poduzetnicima pomažu na svakom koraku razvoja, ali bez da im nameću svoja mišljenja ili ideje. Dodatno, startupi u HUB-u imaju besplatne urede i svu drugu potrebnu infrastrukturu, ali što je najvažnije za svaku mladu tvrtku – pristup klijentima. 'Razlika između nas i fondova rizičnog kapitala je što mi s mladim poduzetnicima radimo svaki dan. Mi smo ti koji traže talente, recimo na natjecanjima poput hackatona. Tada ih pozivamo u naš HUB, krenemo u izgradnju proizvoda i strategije te konačno pokrećemo tvrtku i krećemo u komercijalizaciju proizvoda', rekao je Buczak. Dodatno, Buczak je govorio i o popularnosti glasovnog bankarstva. Procjene govore da glasovnim naredbama pretražuje 20 posto svih informacija na Googleu, dok bi taj postotak već do iduće godine trebao skočiti na 50 posto! Financijski sektor sprema se na taj zaokret pa je Asseco danas lansirao Asseco Voice Banking, prvi proizvod za poljsko tržište kojim se glasom upravlja online bankarstvom. Proizvod je baziran na Google Assistant, s kojim možete razgovarati o svojim financijama, provjeriti stanje račune, povijest transakcija, platiti račune i poslati novac.

Marcin Zaniewicz, Assecov konzultant govorio je o novoj generaciji potrošača ‘milenijalaca’ i njihovim ulagačkim preferencijama. 'Milenijalci koriste mobilna rješenja svaki dan, stalno su spojeni na internet i kompletno su digitalni. Imaju kvalitetniji odnos između posla i privatnog života, posvećeni su uspjehu i gledaju globalno. Pragmatični su, visoko obrazovani i poduzetni, zbog čega imaju i visoka očekivanja. S druge strane, prosječan ulagač je iskusan, provodi sate i sate u analizi podataka, odlučan je, ali i je 'tvrdolinijaš', teško se odlučuje na velike promjene', rekao je Zaniewicz. Kako bi se milenijalcima olakšao put u svijet investicija, Asseco je razvio platformu na kojoj je moguće u realnom vremenu trgovati svim važnijim klasama imovine, u više valuta i uz trenutačni pristup svim relevantnim trgovinskim podacima. 'Ta platforma je vrh ponude, vrlo je jednostavno koristiti i davati naloge za kupnju i prodaju, posve je orijentirana na ugodno korisničko iskustvo, mladi su oduševljeni', zaključio je.