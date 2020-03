Kako se obraniti od virusa? Naš znanstvenik savjetuje: Pripazite na ove dvije stvari

Sveučilišni profesor i osnivač tvrtke Genos Gordan Lauc savjetuje građanima da u što boljoj kondiciji održavaju svoj imunološki sustav dok traje opasnost od zaraze koronavirusom

'Najbolja obrana protiv svih virusa naš je imunološki sustav. Da bi on funkcionirao, moramo se dovoljno hraniti, dakle nije vrijeme za gladovanja, te ne biti pod stresom koji izravno suprimira imunološki sustav. Također je potrebna umjerena doza tjelesne aktivnosti, 30-60 minuta na dan', rekao je Lauc za tportal.

On smatra kako će najveći problem u globalnoj borbi protiv širenja koronavirusa biti u SAD-u jer se ondje ne provodi dovoljan broj testiranja.

'Onda se na njima nalazi zaštitni sloj mukusa koji blokira interakciju virusa s glikanima na površini naših stanica i tako sprječava infekciju. Problem u zimskom periodu je u tome što je količina vlage u hladnom zraku jako mala, tako da je, kad izvana ulazi u grijani prostor, relativna vlažnost zraka vrlo mala i on isušuje naše sluznice. To možemo riješiti ili ovlaživanjem zraka ili redovitim ovlaživanjem naših sluznica pomoću raspršivača vode', savjetuje Lauc.

'Do prije neki dan u cijelom SAD-u analizirano je svega 500 uzoraka, dok je, primjerice, u neusporedivo manjoj Hrvatskoj analizirano već njih tristotinjak. U SAD-u se događa to da se bolest nekontrolirano širi i samo će u jednom trenutku shvatiti da imaju nekoliko tisuća oboljelih, što će rezultirati panikom na svim razinama. Nešto slično dogodilo se u Italiji, u kojoj su jako kasno shvatili da je u pitanju Covid-19 i bolest se već proširila do razine kada ju je nemoguće suzbiti. Isto se dogodilo u Iranu, a originalno i u Wuhanu. Naprosto nisu znali što se događa i virus se proširio', mišljenja je Lauc.

Dodaje kako smo jako blizu trenutku u kojem ćemo morati priznati da nismo uspjeli suzbiti širenje Covida 19 i da će on postati jedan od normalnih virusa s kojim se susrećemo svake sezone grijanja.