'Kada bi Hrvatska do 2025. dosegla razinu digitalizacije koju je 2016. imala Švedska, BDP bi nam porastao za osam milijardi eura'

U odnosu na prošlu godinu, Hrvatska je ove godine pala za čak sedam mjesta na svjetskoj ljestvici digitalne konkurentnosti. Hrvatska je u tom izvješću zauzela 51. mjesto od ukupno 63 vodeće svjetske ekonomije. Što je tome razlog i što radimo pogrešno, analizirali su u Poslovnom tjednu HRT-a ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, voditelj zagrebačkog ureda tvrtke McKinsey & Company Croatia Tomislav Brezinščak i predsjednik HUP Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti Boris Drilo

Voditelj zagrebačkog ureda tvrtke McKinsey Tomislav Brezinščak složio se s Horvatom da država poduzima puno toga, međutim problem je u tome što sve to ide jako sporo.

Ministar Horvat istaknuo je kako se u potpunosti slaže s izvješćem. Štoviše, da ga je on pisao, izjavio je, Hrvatska bi možda prošla još lošije. Ali uvjeren je kako će nakon ove godine i svega onoga što poduzima Vlada u sljedećoj godini Hrvatska biti na puno boljem mjestu na ljestvici digitalne konkurentnosti.

'Druge zemlje su mnogo brže. Udio digitalne industrije u ukupnom BDP-u mali je u odnosu na ostale zemlje središnje Europe. Zabrinjavajuće je to što digitalna ekonomija raste sporije nego tradicionalna i po tome smo jedinstveni u Europi. Kada bi Hrvatska do 2025. dosegla razinu digitalizacije koju je imala Švedska 2016., to bi povećalo naš BDP za osam milijardi eura. U digitalizaciji, automatizaciji i informatizaciji kaskaju i javni i privatni sektor. Mislim kako se puno ljudi u Hrvatskoj boji digitalizacije. Strah ih je da će nestati radna mjesta, što nije istina. U Hrvatskoj je 2000. bilo 700 bankomata i 15.000 zaposlenih u bankarskom sektoru. Danas imamo 5000 bankomata i 25.000 zaposlenih u bankama. Digitalizacija je poluga za stvaranje poslova koji kreiraju veću vrijednost', izjavio je Brezinščak.