Jurčić: Stvaramo stabilnost, ali na dnu Europe

"Usudio bih se reći kako je država odradila svoje. Može još puno više i to ćemo od nje stalno tražiti, ali vrijeme je da se okrenemo prvenstveno sami sebi. Nitko neće naše gospodarstvo razviti do željenih razina osim naših poduzetnika. Moramo biti inovativniji i prodorniji, više se orijentirati na globalno tržište i prestati ovisiti o državi kao klijentu. Neka nam u našoj košari jaje s imenom 'država' bude samo jedno od mnogih, i neka bude najmanje", poručio je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Luka Burilović na predstavljanju Poslovnih očekivanja Privrednog vjesnika za 2020. godinu

Glavni urednik Privrednog vjesnika Marko Jurčić tu diskrepanciju objašnjava nepovjerenjem privatnog sektora prema državi. „Naš privatni sektor se već odavno navikao boriti i uspijevati usprkos svim preprekama s kojima se bori u našem poslovnom i ulagačkom okruženju. Oni koji su uspjeli i preživjeli navikli su se na državu kao maćehu i više od nje ništa ni ne traže, osim da ih se ostavi na miru, a vjera u njih same im je jaka i nepoljuljana jer za to imaju potvrdu u iskustvu“, istaknuo je Jurčić, dodavši da je uvjeren kako će, ukoliko je predviđanje poslovanja tvrtki točno, i svi drugi pokazatelji rasti.

S Burilovićem razmišljanjima se u velikoj mjeri slažu i gospodarstvenici. Oni su općem stanju domaćeg gospodarstva za ovu godinu dali ocjenu 2,48 (u rasponu od 1 do 5). U 2020. većinom očekuju stagnaciju ili čak pad BDP-a, a slično gledaju i na poslovnu klimu u zemlji. No, makroekonomski pesimizam ustupa mjesto optimizmu po pitanju prognoza za vlastite tvrtke – poduzetnici očekuju nastavak rasta prihoda, a velika većina ih planira nova zapošljavanja i investicije u 2020.

Ministar financija Zdravko Marić je kazao da ova konferencija vrednuje rad ekonomista i poduzetnika, ali i točno najavljuje trendove koje dolaze. „Trebamo biti optimistični, ali pretjeranog zanošenja. Vladina projekcija rasta za ovu godinu od 2,8 posto i 2,5 posto za iduću je dobrim dijelom na tragu prognoza analitičara i HGK. To diže kredibilitet svih nas skupa. Vi poduzetnici jako dobro znate da se po pitanju proračuna i projekcija treba biti konzistentan i vjerodostojan jer to jamči da će se poslovni planovi imaju adekvatnu podlogu. Time se vodimo i u Vladi“, izjavio je Marić, osvrnuvši se potom na neke konkretne ekonomske pokazatelje.

„Investicije u trećem kvartalu bilježe nešto blaži rast od 5 posto, ali i dalje respektabilan. Za jači i održiviji gospodarski rad moramo stimulirati privatne investicije. Izvoz nastavlja svoj rast, ali ključni izazov je uvozna ovisnost gospodarstva i na to se trebamo fokusirati u dizajniranju novog modela rasta. Fiskalne politike imaju kontinuitet, godinu završavamo s više prihoda nego rashoda, a to planiramo za 2020. Dobro je da dižemo stopu apsorpcije EU fondova, no ne smijemo si dodatno komplicirati život procedurama povlačenja novca“, naglasio je Marić, zaključivši da država mora osigurati stabilan okvir i što manje se petljati u poslovanje tvrtki.