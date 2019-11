Marić: 93 posto poduzetnika plaćat će stopu poreza na dobit od 12 posto

Sjednicu Hrvatskog sabora u četvrtak započeo je ministar financija Zdravko Marić, predstavljajući saborskim zastupnicima izmjene i dopune paketa devet financijskih zakona o kojima će se, kako je najavio predsjednik Sabora Gordan Jandroković, održati objedinjena rasprava. Marić je, između ostalog, rekao da je ukupni efekt zadržavanja stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) na 25 posto oko 1,850 milijardu kuna.

'Ovim prijedlogom proširuje se obuhvat stope od 13 posto na pripremu i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskih objekata. S tom specifikacijom nema više razlikovnosti jeste li došli u neki ugostiteljski objekt, konzumirali tamo ili recimo, uzeli hranu i iznijeli. Tu je i catering, sve je horizontalnim pristupom izjednačeno, da ne moramo imati određene vrste problema kakvih je mpožda bilo kada nije bila jasno povučena ta granica', rekao je Marić.

Najavio je da će 93 posto poduzetnika plaćati stopu poreza na dobit od 12 posto, do sada je to bilo 85 posto. Dakle, to je 9 od 10 poduzetnika, s tim da će obrtnici moći birati kako će obračunavati porez na dobit.