Jedna tvrtka prepolovila je BDP vlastite zemlje: Nitko to nije očekivao

Donedavno najvrjednija europska tvrtka zabilježila je oštar pad poslovanja zbog pojave konkurencije, ali i američkih carina. Zbog toga će BDP Danske u ovoj godini, po svemu sudeći, biti prepolovljen

U teorijama ekonomije spominje se pojam 'nizozemske bolesti', koji označava preveliko oslanjanje na eksploataciju plina. No, uskoro bi se trebao pojaviti i pojam 'danskog sindroma', s obzirom na to da njihovo gospodarstvo doslovno ovisi o tome kako će poslovati njihova farmaceutska kompanija Novo Nordisk. Lani je danski BDP skočio za 3,7 posto zahvaljujući izvozu lijekova, a proteklog je petka tamošnja vlada prepolovila prognoze rasta BDP-a upravo zbog pada izvoza lijekova. Tako se očekuje da će danski rast BDP-a, umjesto ranije prognoziranih tri posto, iznositi svega 1,4 posto, piše Lider. Uz to, procjenjuje se da će se isti uzročno-posljedični tijek ponoviti i sljedeće godine.

Značajan stupanj nepredvidivosti Lani je Novo Nordisk poprilično profitirao od izvoza Ozempica, lijeka za dijabetes koji se masovno počeo koristiti za mršavljenje. No, pojava američke konkurenciju poput Eli Lillyja, ali i carina na uvoz lijekova iz Europe, ostavile su traga. Situacija može biti još i gora, unatoč Trumpovu dogovoru s EU o 15-postotnim carinama. Naime, on je sklon povećati carine na lijekove za 150, a potom i 250 posto. Stoga dansko ministarstvo gospodarstvo smatra da i dalje postoji 'značajan stupanj nepredvidljivosti povezane s politikom američke administracije', koja se ponajprije tiče poslovanja danskih izvoznika.