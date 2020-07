Izračunali smo koliko bi prosječnu obitelj koštale zaštitne maske kad bi ih mijenjali po preporuci Stožera. Od iznosa boli glava

Novi i snažniji val pandemije koronavirusa prisilio je nadležne službe da donesu odluku kako velika većina građana mora nositi zaštitne maske. One su sada obavezne u svim zatvorenim prostorima, pri odlasku u trgovine, domove zdravlja, javnom prijevozu i bolnicama. Neočekivani je to trošak za mnoge, pa smo izračunali koliko prosječnu četveročlanu obitelj mjesečno može koštati ova protuepidemijska mjera i nova režija

Isto to vrijedi i za drugu odraslu osobu iz obitelji, dok se na djeci može ponešto uštedjeti. Ako je za pretpostaviti da su djeca vrtićke dobi ili školarci i ako ih se jednom dnevno povede u nabavu namirnica na njih se troši samo jedna maska, naravno ako ne računamo izvanredne situacije poput odlaska liječniku ili na druga mjesta gdje se provodi više od tri sata.

Dakle, za cijelu obitelj, dvoje odraslih i dvoje djece za jedan radni dan treba vam šest maski za dvoje odraslih i dvije maske za dvoje djece – osam jednokratnih maski sveukupno ili po šest platnenih maski - četiri za odrasle i po dvije za dvoje djece, barem dok traju školski praznici.

Koliko to sve košta? Kako tržište jednokratnih i platnenih maski više ne oskudijeva kao i ožujku i travnju ove godine, cijene su, prema našim provjerama s lokalnim ljekarnama nešto pale, no još uvijek se 'drže'. Maske se danas daju nabaviti već od 2,75 kuna po komadu, no ima i onih lanaca i web trgovina u kojima po jedna maska košta do 5,5, šest kuna pa čak i sedam kuna. U prosjeku, pretpostavit ćemo da jedna zaštitna maska košta četiri kune, sredina je to raspona cijene između najjeftinijih maski u trgovačkim centrima i nešto skupljih iz ljekarni i web-shopova.