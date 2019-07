Iz mora izronili prvi obrisi Pelješkog mosta, fotografije su impresivne

U manje od godinu dana iz mora su izronili prvi obrisi Pelješkog mosta. Dokle su stigli radovi, možete pogledati u fotogaleriji. Iz Hrvatskih cesta (HC) napominju kako je riječ o fotografijama snimljenim krajem lipnja

'U lipnju je izrađeno dvanaest (12) kompleta armaturnih koševa za pilote. Počeli su radovi ugradnje armaturnih koševa i betoniranja pilota', objasnili su iz Hrvatskih cesta.

U proteklom razdoblju od dana početka izvođenja radova do završetka mjeseca lipnja 2019. godine zabijeni su svi čelični piloti, dodaju iz HC-a.

Pelješki most gradi kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC). Radovi bi trebali biti gotovi do početka 2022. godine.