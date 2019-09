Istraživanje razotkrilo frapantnu istinu o stranim ulaganjima i za što ih zapravo koriste velike kompanije

Među državama koje prednjače kao lokacije slijevanja kapitala kojem nije cilj aktivno investiranje, već neki oblik izbjegavanja poreza, nalaze se Nizozemska, Luksemburg, Irska, Švicarska, Malta, Cipar i niz malih teritorija pod britanskom kontrolom

Istraživači koji su izradili analizu nazivaju takva strana ulaganja 'fantomskim' kapitalom, a gotovo polovica spomenutog iznosa identificirana je kao ulaganja u Nizozemsku i Luksemburg , iako se među popularnim odredištima nalaze i Malta , Irska , Švicarska , Hong Kong , Singapur , Cipar , Mađarska te razni teritoriji pod britanskom kontrolom. Američki ekonomist čiju izjavu prenosi londonski The Financial Times kaže da je istraživanje pokazalo da su 'takve tvorevine – fantomske kompanije ili fantomske investicije – optimizirane za minimiziranje globalnih poreznih obveza kompanija'.

Usprkos naporima posljednjih godina da se stane na kraj multinacionalnim kompanijama koje raznim pravnim kombinacijama i financijskim inženjeringom na sve moguće načine pokušavaju izbjeći plaćanje poreza, istraživanje danskih stručnjaka pokazalo je da udio takvog kapitala raste u cjelokupnom iznosu stranih ulaganja. Krajem prošlog desetljeća oko 31 posto ukupnog globalnog iznosa stranih ulaganja bilo je 'fantomsko', da bi se taj udio do 2017. popeo na 38 posto .

Dodaje i da 'Apple ne proizvodi svoje telefone u Irskoj, niti Apple dizajnira ili razvija najveći dio svojih operativnih sustava u Irskoj, no jedna od najvećih američkih stranih investicija u ovom trenutku upravo je vlasnički udio koji Apple drži u Apple Irelandu', svojoj kompaniji u Irskoj. Studija je pokazala i da su čak dvije trećine inozemnih investicija u Irsku - 'fantomske'.

Udjeli pojedinih država mogu snažno oscilirati iz godine u godinu. U spomenutom razdoblju udio koji fantomske investicije imaju u stranim ulaganjima u Ujedinjenu Kraljevinu porastao je s tri na 18 posto. S druge strane udjeli takvih investicija u Belgiji ili Švedskoj su s oko 30 pali na manje od 10 posto, navodi se u istraživanju.

Rezultati studije dolaze u trenutku u kojem razne države pokušavaju srezati nepopularnu praksu plovidbe kapitala među raznim poreznim oazama. Reforme poreznih sustava nalaze se visoko na listi prioriteta razvijenih država, a Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development) dobila je zadatak da do iduće godine pronađe nekoliko prihvatljivih rješenja. Francuska je nedavno samostalno povukla potez u tom smjeru odlukom da razreže porez na poslovanje globalnih tehnoloških kompanija u toj državi.