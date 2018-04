Istina o obnovi Studentskog centra: Da, bilo je nepravilnosti s europskim novcem, ali...

Prije tri mjeseca agencija ARPA, koja se bavi revizijom provedenih projekata financiranih novcem iz fondova EU-a, pronašla je nepravilnosti u projektu obnove studentskih domova Cvjetno i Stjepan Radić u Zagrebu. Zasmetalo ih je to što je posao dogovoren izravnom pogodbom, a ne javnom nabavom, zbog čega su predložili da se napravi stopostotna korekcija europskog novca. Drugim riječima, ARPA je tražila da se vrati novac iz fondova EU-a koji je već potrošen na projekt

Investitor u projekt bio je Studentski centar u Zagrebu, koji je tada vodio Pejo Pavlović i koji je u obnovu studentskih domova krenuo pred početak Univerzijade 2017. godine. Najveća mana tog projekta, tvrde u ARPA-i, to je što je dogovoren izravnom pogodbom, a ne javnom nabavom. No javni natječaj za obnovu studentskih domova bio je raspisan i objavljen, no na njega su se javile tvrtke koje su redom probijale previđeni budžet.

Domaći građevinari često koriste sve dopuštene smicalice kako bi natjerali investitore da prihvate ponuđeno, no u ovom slučaju to nije upalilo. Posao je dogovoren izravnom pogodbom s tvrtkom Projektgradnja, čiji je tada vlasnik bio Ivica Todorić. Izravni pregovarački postupci u poslovima s novcem EU-a su iznimno dopušteni, pogotovo u sličnim projektima, kada se tijekom javne nabave nije našlo adekvatno rješenje. Cijeli projekt bio je vrijedan 285 milijuna kuna, od čega je iz fondova EU-a došlo 220 milijuna kuna, dok su ostatak uplatili Ministarstvo znanosti i Fond za energetsku učinkovitost.