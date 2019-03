Inspektori kreću u konačni obračun s iznajmljivačima na crno. Mogu li im stati na kraj?

Od 1. travnja, kada počinje djelovati obnovljeni Državni inspektorat, trebao bi doći kraj neregistriranom iznajmljivanju turističkih soba ili apartmana, barem ako je suditi po najavama iz Ministarstva turizma. Ondje tvrde da će inspektori od ove sezone napokon moći odlaziti u nadzor nelegalnih iznajmljivača i da će to obavljati 'sukladno operativnim planovima te prijavama građana, institucija i drugih subjekata'

Za ovaj dio posla dosad je bila zadužena Carinska uprava , još otkako je 2014. godine rasformiran Državni inspektorat , no ne postoji točan podatak o broju zapečaćenih objekata. Neslužbeni podaci govore o tek nekoliko stotina obavljenih nadzora, a javna tajna među iznajmljivačima jest da već nekoliko godina one koji djeluju 'na crno' inspekcije ne uspijevaju ni otkriti ni sankcionirati.

Osim građana Hrvatske, posljednjih godina u nelegalnom iznajmljivanju značajno su sudjelovali stranci, koji su na obali pokupovali veći broj nekretnina.

Tportal je pokušao doći do odgovora na koji način će se inspektorima omogućiti ulazak u privatne objekte, što je problem s kojim se dosad suočavala i Carinska uprava, no čini se da ga trenutno nemaju ni institucije. Poznato je tek da Zakonom o državnom inspektoratu ovo tijelo u ovlasti dobiva nadzor nad neregistriranim obavljanjem ugostiteljske djelatnosti ili pružanjem neregistriranih usluga u turizmu, dok je drugim propisom - Zakonom o sprječavanju obavljanja neregistriranih djelatnosti - predviđeno pečaćenje takvih objekata uz globu od 10 do 50 tisuća kuna.