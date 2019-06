Inicijativa triju mora dobila investicijski fond za promet, energetiku i digitalizaciju

Inicijativa triju mora dobila je na summitu u Ljubljani novu dimenziju - investicijski fond za izgradnju prometne, energetske i digitalne infrastrukture, objavili su u srijedu čelnici država članica.

Dvodnevni summit inicijative koju su 2015. pokrenuli hrvatska predsjednica i njezin poljski kolega Andrzej Duda održava se u srijedu i četvrtak u Sloveniji. Forum okuplja dvanaest članica Europske unije u srednjoj i istočnoj Europi, između Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora.

Dosad su održana tri sastanka na vrhu, u Dubrovniku 2016., u Varšavi 2017. i u Bukureštu 2018. Na ovogodišnji summit, po drugi put popraćen business forumom, stiglo je više od 600 predstavnika poslovnog svijeta iz 43 države.

Novost ove godine je da će se prvi put nakon foruma predati izvješće o napretku u ključnim projektima, rekla je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ocijenivši kako se inicijativa 'nevjerojatno' razvila od 2015. kad je dočekana s puno skepticizma..

'Ono što je još iznimno je investicijski fond koji je pokrenut prošle godine potpisivanjem neobvezujućeg pisma namjere između banaka na našem prostoru. Danas to postaje pravi fond u kojem su zasad Poljska i Rumunjska, no pregovara se s europskim bankama za investicije i razvoj, kao i sa Svjetskom bankom, pa se očekuje da će i one sudjelovati, a potom i druge zemlje', rekla je nakon panela 'EU između Baltika, Jadrana i Crnog mora'.