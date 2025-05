I država je zaradila na usklađivanju mirovina: U samo mjesec dana uzeli 12 milijuna eura

Usklađivanje mirovina donijelo je u travnju veće mirovine za gotovo 1,23 milijuna umirovljenika. No, zbog tog povećanja, mnogi od njih su po prvi puta dužni plaćati porez na dohodak.

To je davanje do usklađivanja, kako Mirovina.hr doznaje od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), plaćalo 372.325 umirovljenika, da bi ta brojka skočila na 400.034 osobe. To znači da porez plaća otprilike svaki treći umirovljenik.

Porez na dohodak se računa na razliku između osobnog odbitka, koji trenutno iznosi 600 eura te ukupnog iznosa dohotka. Kad je u pitanju mirovina, onda se on obračunava po 50 posto niže stope. U Varaždinu je, primjerice, niža stopa dohotka 21 posto, što znači da umirovljenik s mirovinom od, recimo, 623 eura, plaća 10,5 posto poreza na 23 eura, za koliko je prešao iznos osobnog odbitka. To daje 2,41 euro mjesečno odnosno 28,92 eura godišnje.