Hrvatski Telekom: Ponosni smo na sve djelatnike koji nam omogućavaju da ostanemo povezani

Iz Hrvatskog telekoma izvijestili su javnost o naporima koje ova kompanija čini da bi u kriznim vremenima društvo ostalo povezano, te se zahvalili svim radnicima koji svojim radom to svakodnevno omogućavaju

U ovom izazovnom periodu za sve nas, u Hrvatskom Telekomu imamo dva jednako važna prioriteta. Jedan je zaštititi sve naše zaposlenike. Oni su naša snaga i dužni smo utjecati na zaštitu njihovog i zdravlja njihovih obitelji, kažu iz HT-a.

Srce naše kompanije su oni u direktnom kontaktu s korisnicima - agenti u pozivnim centrima, zaposlenici na prodajnim mjestima, tehničari. Poštujući upute, savjete i mjere nadležnih tijela, gotovo svima smo na vrijeme odlučili omogućiti da sve svoje poslovne zadatke obavljaju od kuće. Ipak, postoje oni koji svoj posao jedino mogu obavljati na terenu, u kontaktu s korisnicima, licem u lice. Uz liječnike, prodavače u dućanima, policajce, vojnike i vatrogasce, tu je i naših 700 tehničara diljem Hrvatske. Ponosni smo na doprinos koji bezuvjetno daju društvu u ovom razdoblju. Brojni od njih nalaze se u našem glavnom gradu koji je dodatno zadesila i velika elementarna nepogoda, a posljedice će neupitno zahtijevati njihove češće ulaske u domove naših korisnika kako bi im pomogli u otklanjanju smetnji.

Drugi, ali ne i manje važan prioritet jest omogućiti čitavom društvu da u ovim teškim trenutcima bude povezano. Zato smo im i dalje na raspolaganju putem telefonske korisničke podrške i digitalnih komunikacijskih kanala - 24 sata u danu, 7 dana u tjednu. Našim smo privatnim korisnicima dužni osigurati konstantan pristup najnovijim informacijama i mogućnosti za neprestanu komunikaciju jer je to danas izuzetno važno. Također, dužnost nam je i poslovnim korisnicima omogućiti najstabilniju vezu kako bi svoja poslovanja preselili u svoje domove i nastavili sa svojim svakodnevnim obvezama. Većina njih je danas u velikoj neizvjesnosti, a mi im moramo pružiti podršku kako bi se brže prilagodili novim modelima rada. Iznimno nam je važno pristupiti i jednom i drugom prioritetu na jednak, odgovoran način.

Potres u Zagrebu prestrašio je sve građane i oštetio brojne domove, a uslijed udara došlo je i do požara u našim prostorima gdje je oštećen dio telekomunikacijske opreme. Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasne službe, nije došlo do većih oštećenja. Međutim prilikom gašenja požara bilo je nužno isključiti napajanje električnom energijom radi sigurnosti, zbog čega je došlo do poteškoća u pružanju usluga pristupa internetu, ali i duljeg vremena njihovog otklona. Hrabrost, stručnost i upornost naših zaposlenika, bez obzira na stres i strah, pokazale su se na djelu te su svi bezrezervno bili usredotočeni na rješavanje ove situacije.

'Pristup usluzi interneta danas je ključan za nastavak održavanja nastave za našu djecu i nužan je za rad od kuće. Također, neophodan je i za komunikaciju s najmilijima koje u ovim trenucima ne možemo posjetiti, ali želimo znati da su na sigurnom i da se osjećaju dobro. Upravo zato, ponosan sam i zahvalan svim našim kolegama koji su radili na uspostavljanju normalizacije mreže nakon nedjeljnog potresa, kao i našim tehničarima koji će i dalje raditi na terenu i osiguravati našim korisnicima nesmetanu povezanost. To jest i uvijek će biti naša dužnost prema društvu, a posebice u izazovnim vremenima kakvima svjedočimo danas.' ističe Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma.