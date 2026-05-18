Hrvatska dobila prvu tvornicu za proizvodnju mokre hrane za kućne ljubimce

Otvorenjem pogona predstavljen je i novi brend hrane za kućne ljubimce Proof, razvijen s visokim udjelom mesa, kontroliranim podrijetlom sirovina i formulama bez žitarica, kao odgovor na rastuću potražnju za visokokvalitetnom hranom za kućne ljubimce. Osnivač i glavni izvršni direktor MHP Grupe Yuriy Kosyuk rekao je prilikom otvaranja pogona da kompanija ulazi na novo tržište hrane za kućne ljubimce.

"Vjerujem da će poduzetnički način razmišljanja, predanost inovacijama i operativna izvrsnost, koji su potaknuli naš međunarodni rast, poduprijeti i uspjeh u ovoj industriji", izjavio je Kosyuk, Dodao je da je održivi rast povezan s odgovornošću prema lokalnim zajednicama te istaknuo da je MHP Pet Food podržao Općinu Zlatar Bistrica donacijom od 15 tisuća eura za kupnju novog vatrogasnog vozila.

Direktor MHP Pet Fooda Oleksii Bezuglyi izjavio je da je riječ o logičnom nastavku njihovog dugogodišnjeg iskustva u prehrambenoj industriji.

"Naša prednost leži u potpunoj kontroli podrijetla sirovina, visokim proizvodnim standardima i fokusu na kvalitetu proizvoda. Upravo zato vjerujemo da će Proof vrlo brzo pronaći svoje mjesto na zahtjevnom europskom tržištu hrane za kućne ljubimce", kazao je Bezuglyi.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar naglasio je da projekt potvrđuje da je Županija prepoznata kao stabilna, moderna i konkurentna regija poželjna za velike međunarodne investicije.

"Vjerujem da nijedna velika korporacija koja je stigla i investirala u Zagorje nije ostala na prvoj investiciji i nijedna nije otišla iz Zagorja, pa sam uvjeren da će i ovog puta biti tako", rekao je Kolar.