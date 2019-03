Hoće li šef Facebooka postati najveći središnji bankar na svijetu?

Ostvare li se projekti novih valuta koje razvija dio tehnoloških kompanija, među kojima je i Facebook, kriptovalute bi mogle doživjeti novu renesansu riješenim barem dijelom problema koji su ih dosad mučili, a nova sredstva plaćanja mogla bi značiti ozbiljan udarac tradicionalnim bankama i izdavačima platnih kartica

Prema šturim informacijama koje su se probile u medije, Facebook radi na razvoju vlastite valute, a neka njena verzija mogla bi se u upotrebi pojaviti već u prvom dijelu ove godine. Riječ je o svojevrsnoj kopiji projekata koje su ranije pokrenuli neki od Facebookovih konkurenata. Tako je kompanija koja stoji iza aplikacije Telegram , što se koristi za razmjenu poruka preko pametnih mobitela i poznata je po tome da ulaže velike napore u to da se šifriranjem i kriptiranjem zaštiti sadržaj tih poruka, lani prikupila čak 1,7 milijardi dolara kapitala za razvoj nove vlastite valute.

Transfer novca i međunarodna plaćanja dosad su uglavnom bili u sferi tradicionalnog financijskog svijeta banaka. Tehnološki razvoj i inicijative, poput internetskih banaka i plaćanja mobitelima, donijeli su malu evoluciju, no sve se još uvijek zasniva uglavnom na klasičnoj infrastrukturi. Postojeći servisi i aplikacije, poput PayPala ili sve popularnijeg Venma, i dalje se u osnovi baziraju na tim tradicionalnim sustavima. Čak i već postojeći primjeri integracije, poput najpopularnije kineske aplikacije za razmjenu poruka WeChat, koja već nudi korisnicima svojevrstan račun na kojem mogu čuvati novac i s kojeg mogu obavljati plaćanja, zasnivaju se na klasičnim valutama.

Sve spomenute inicijative vrte se oko toga da se aplikacije za razmjenu poruka integriraju s platnim sustavima koji bi se mogli koristiti i za transfere novca među privatnim korisnicima i za kupovinu raznih roba ili plaćanje usluga koje nude razne kompanije. Integracija s postojećim servisima i aplikacijama, a unutar Facebookova svijeta to bi vrijedilo za WhatsApp , Facebook Messenger i Instagram te vrlo vjerojatno druge servise i proizvode, bila bi dodatna pogodnost za postojeće korisnike.

Ključna promjena koju bi donijela Facebookova, a i druge inicijative, ta je da bi se radilo o kriptovalutama – novim sredstvima plaćanja. Kriptovalute su ionako prvotno zamišljene s ciljem da se izbjegne nadzor koji imaju središnje institucije u kontroli platnog prometa ili količine novca u opticaju. No, za razliku od raznih bitcoina i ethereuma, a da ne spominjemo stotine drugih egzotičnijih i nepoznatijih kriptovaluta, nove inicijative su na tragu rješavanja barem jedne velike boljke od koje su pobolijevale dosadašnje kriptovalute, a to je vrlo ograničen broj mjesta na kojima se mogu koristiti. Telegram, prema posljednjim informacijama, koristi i do 300 milijuna korisnika, a Facebook preko cijele svoje palete raznih servisa ima ih čak 2,7 milijardi.

Stvore li se nove valute s toliko korisnika koji ih aktivno mogu koristiti u svakodnevnom životu za raznorazna plaćanja, automatski bi se stvorila i nova izravna konkurencija bankama ili izdavačima platnih kartica poput Vise ili Mastercarda. Ključno je pitanje, naravno, vrijednosti tih novih valuta jer je dosadašnje iskustvo s kriptovalutama pokazalo vrlo visoke oscilacije u njihovoj vrijednosti, što je bio i dodatni razlog zbog kojeg nisu bile privlačne za svakodnevnu upotrebu.