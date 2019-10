Oštra polemika oko švicarca: Hoće li baš svi koji tuže banke dobiti novac?

Nedavnom nepravomoćnom presudom iz Zadra prvi put je utvrđeno da je ugovor o švicarskim francima ništetan i koliko točno novca banka mora isplatiti klijentu

'Cijeli ugovor je proglašen ništetnim, to nije prva presuda, ali je prva s iznosom gdje se može vidjeti o kakvim se ciframa radi. Tu su i zatezne kamate i sudski troškovi. Na neki kredit od 540 tisuća kuna, u ovom je slučaju ispao povrat novca od nekih 630 tisuća kuna plus zatezne kamate, što iznos diže na preko milijun kuna. Tu je i 60 tisuća sudskih troškova', ističe Denis Smajo.

Dodaje da se ove godine nastavlja borba za cijeli ništetan ugovor. 'To je po pravu najbolje rješenje, a na kraju krajeva stav Europskog suda je da su ugovori ništetni. Pa iako sadržavali samo valutnu klauzulu u švicarskim francima. Ovaj ugovor po meni ne može opstati'.

Mićo Ljubenko kaže da sada razgovaramo o presudi koja je prvostupanjska.

'To nije uobičajeno, to otežava rad sudova. Ova je presuda uključila povrat svega od strane banke prema korisniku kredita. Nije bitan iznos, već što se vratilo. Tu je sud rekao da sve treba vratiti. Tu se puno toga dovodi u pitanje. Trebamo znati da je do sada podignuto oko 30 tisuća tužbi, a to je raspodijeljeno na više stotina sudaca. Ostali suci nisu takvoga razmišljanja', ističe predstavnik banaka.

Smajo replicira Ljubenku da suci nisu zauzeli suprotan stav. 'Sudska praksa je 99 posto pozitivna. Praktično vi dolazite na sud i pozivate se na kolektivnu tužbu ili idete na ništetnost ugovora'.