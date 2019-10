Sudac Trgovačkog suda Dobronić: Banke koče gospodarski razvoj Hrvatske

Sudac Trgovačkog suda Radovan Dobronić, poznat po presudi u slučaju 'Švicarac', izjavio je da banke u Hrvatskoj koče razvoj gospodarstva

'Znači, Hrvatska ima jednu jako nepovoljnu situaciju. Ovo sad pokazuje sve nedostatke tog sustava jer znači ipak nisu talijanske banke ponudile Talijanima 100, 200, 300 tisuća takvih ugovora,... Ovo nešto što su radili je bilo sporadično. U Njemačkoj baš ništa, u Engleskoj isto tako zapravo ništa. Prema tome, njihove banke u njihovim matičnim zemljama pokazuju onaj jedan minimum profesionalnih i moralnih standarda i ne nude ljudima tako opasne proizvode. Ipak im je znači stalo do reputacije, a jednim dijelom boje se i svoje matične države. Jer oni znaju da ako bi oni to pretjerali, da bi ih država kaznila. Ali ovdje sad, kad imamo 90 posto strano vlasništvo koje štite matične zemlje, ove države nisu pokazale i banke nimalo skrupula prema hrvatskim potrošačima', dodao je Dobronić.

Upitan je li Hrvatska u tom slučaju zarobljenik banaka i može li se nešto napraviti, odgovorio je: "Ova situacija bi trebala navesti Vladu i sve stranke itd. da se napravi jedan malo dugoročniji plan kako da se taj nepovoljan omjer izmijeni. Tako da se barem u prvoj nekoj fazi smanji taj udjel od 90 posto na barem nekih 60, 70... Znači to bi trebalo nešto osmisliti, jer ovo sasvim sigurno je nepovoljno".

"Te banke u onom pravom smislu nikad neće davati kredite za nekakva poduzeća u njihove neke projekte razvojne ako ne mogu u kratkom roku odmah dobiti veliku zaradu, znači one postaju kočnica razvoju, bez obzira što sad recimo Zagrebačka i Privredna nastoje uvjeriti sve da oni malo više daju. Možda i daju malo više, ali u odnosu na potrebe nedovoljno. One su čak možda i u pravu kad kažu da toliko baš stvarno dobrih, isplativih projekata u gospodarstvu i nema, ali još uvijek mislim da ima i da bi se moglo. Ali njima se to jednostavno ne isplati. I znači ove banke objektivno jesu kočnica pravom razvoju. Bez njih će jako teško Hrvatska napredovati", dodao je Dobornić.

Smatra kako Hrvatska u kratkom roku ne može učiniti puno, ali ipak postoje neki koraci.

"Vjerojatno u sasvim kratkom roku ne može puno. Ali sad u prvi tren može i mora barem primijenjivati sve ono što bi rekli pogodnosti koje nam članstvo unutar EU-a daje. Sad se tu jednim dijelom upravo o tome i radi da s jedne strane su ove kredite uvezle banke u Hrvatsku još dok nismo bili u članovi EU-a, kada smo mi zapravo za vrijeme pregovora se čak prilično rano i otvorili", smatra Dobronić.

"Istina je i sada da je nakon nastanka ovih brojnih problema diljem cijele Europske unije, Europski sud zapravo ovaj put zapravo spasio situaciju i to ne samo ovo neposredno da je pomogao potrošačima nego je na neki način spasio obraz EU-a. Jer je on je znači, ono što smo rekli na početku, dok se Europska komisija na početku kolebala što i kako prilično štiteći banke, Sud Europske unije je zauzeo vrlo jasno stajalište da bi on shvatio o kakvim se tu zapravo nezakonitostima čisto s pravne strane radi i da je to neodrživo i da će cijeli sustav potrošačkog prava i opće ugled EU-a biti narušen ako se to dopusti.

I zapravo su onda banke svojom nezakonitom praksom inicirale jedan dodatni razvoj potrošačkog prava za kojeg ovi sad pojedini se usude tvrditi da je nerazuman. To je sad glavna konstrukcija banaka. Dok su prije, na samom početku, govorili da je valutna klauzula temelj sistema u koji se ne može zadirati. Znači, oni su govorili da valutna klauzula nije dio ugovora kojeg sud može i mora preispitivati nego da je to kao nekakava zabran u koju sud ne smije ući, ukratko da oni imaju imunitet i od sudskog preistipitvanja", kazao je zaključno Dobronić.