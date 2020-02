Google pred sudom počeo borbu protiv 2,4 milijarde eura teške kazne Europske komisije

Europska komisija prije tri godine kaznila je Google s 2,4 milijarde eura jer je američka kompanija promovirala vlastitu uslugu nauštrb konkurencije, a žalba i sudski proces u kojem je rasprava počela u srijedu imat će dalekosežnije posljedice na usluge koje nude velike tehnološke kompanije

U srijedu ujutro na Općem sudu Europske unije u Luksemburgu počela je rasprava povodom tužbe koju je podigao Google protiv Europske komisije (EK) zbog kazne od 2,42 milijarde eura kojom je Komisija prije tri godine kaznila američku kompaniju zbog narušavanja tržišne ravnoteže. Rasprava bi trebala trajati do kraja tjedna, a odluka suda imat će dalekosežne posljedice za digitalno tržište u Europskoj uniji.

Algoritam koji je u tom trenutku koristio Google favorizirao je njegovu uslugu i degradirao slične konkurentske servise, a prema tvrdnjama EK, to se događalo u razdoblju u kojem je, kao i danas, imao vodeću ulogu u pretraživanju interneta te je time imao i posebnu odgovornost da ne potkopava konkurenciju u povezanim uslugama.

Rasprava koja je počela u srijedu važna je jer će ukazati na smjer u kojem bi mogao budućim odlukama ići Europski sud. Odluči li sud u korist EK, to bi Vestager moglo dati temelje za još čvršći stav, ne samo prema Googleu i njegovim uslugama, već i prema sličnim potezima drugih tehnoloških giganata poput Facebooka ili Applea . Također, presuda u korist Komisije dala bi šansu Googleovim konkurentima da od te kompanije zatraže odštetu zbog propuštenih prihoda.

U tom razdoblju na tržištu se nalazilo nekoliko aktivnih tvrtki koje su pružale slične usluge usporedbe cijena proizvoda kod različitih dobavljača. Primjerice, takvu tvrtku pod imenom Kelkoo četiri godine prije za 475 milijuna eura kupio je tada još veliki Yahoo , za Shopping.com , tvrtku koja je isto pružala uslugu usporedbe cijena proizvoda, eBay je 2005. platio 634 milijuna dolara, a Microsoft je za tvrtku Ciao 2008. platio 486 milijuna dolara. Cijene po kojima su veliki Googleovi konkurenti kupovali tvrtke koje su pružale uslugu sličnu onoj vlastitoj koju je promovirao Google govore da se radilo o kompanijama za koje se očekivalo da će u budućnosti donositi znatne prihode. No danas su praktički bezvrijedne.

Google će se braniti tvrdnjama da je svojim potezima samo poboljšavao iskustvo za korisnike i da je pad drugih konkurenata u poretku bio nenamjerna posljedica promjene u njihovom algoritmu. Nagađa se i da će Googleovi odvjetnici pokušati napasti Komisiju zbog načina prikupljanja dokaza, umjesto da se posvete meritumu slučaja. Google tvrdi da Komisija temelji svoje dokaze na pomno odabranim primjerima tvrtki čiji je promet potonuo, ignorirajući one kojima se to nije dogodilo.

Potvrdi li luksemburški sud pak kaznu Komisije, to bi moglo otvoriti vrata novim kaznama za Google, ali i novim sličnim istragama. Vestager je 2017. naredila Googleu da prilagodi uslugu kako bi konkurenti imali iste šanse kao i sam Google sa svojom uslugom, no Vestager je u studenom izjavila da konkurencija i dalje ne osjeća pozitivne posljedice te promjene. Ako mjere koje odredi Komisija, ili koje bi možda mogao narediti sam sud, ne dovedu do veće pravednosti na digitalnom tržištu, Vestager bi kao potpredsjednica Komisije mogla inicirati zakone koji bi internetskim divovima branili da favoriziraju svoje usluge.

Konačna presuda pokazat će smjer u kojem suci gledaju na želju Vestager da uvede reda u načine na koje internetske kompanije šire svoje poslovanje na one poslovne sektore koji se prebacuju u digitalni svijet. Slučaj sa servisima koji omogućuju usporedbu cijena različitih proizvoda samo je jedan iz dugog niza primjedbi i pritužbi, poput onih iz kompanija koje se bave rezervacijama smještaja u hotelima, prodajom avionskih karata, ili izdavača novina, kojima je širenje tehnoloških divova u njihov sektor otežalo opstanak.