Google dodjeljuje stipendije za obrazovne programe iz IT područja

Google je najavio dostupnost 300 stipendija za obrazovne programe iz IT područja koje ljudima omogućavaju stjecanje znanja i vještina za koje postoji visoka potražnja na tržištu rada u Hrvatskoj. Stipendije će se dodijeliti u sklopu programa Google Career Certificates uz podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a dio je inicijative Grow Croatia with Google

„Cilj Ministarstva je jačati konkurentnost radne snage i omogućiti stjecanje relevantnih vještina. Stipendije koje su dodijeljene uz podršku Googlea primjer su projekta kojim to omogućavamo, a u ovom slučaju obrazovnim programima za tri ključne vještine iz IT područja. Uspješno polaganje programa polaznicima jamči pravu priliku za kvalitetan posao. Veselimo se rezultatima ovog projekta i nadam se daljnjoj uspješnoj suradnji“, istaknuo je Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar naglasio je kako Zavod putem svoje mreže pruža niz usluga svojim korisnicima no naglasak nam nije samo na nezaposlenima već i na podršci razvoju vještina zaposlenih osoba.



„Ovim programom omogućili smo našim korisnicima, nezaposlenim i zaposlenim osoba, stjecaje vještina koje su tražene na tržištu rada i koje nude konkretan učinak po završetku, a to je pronalazak novog posla ili napredovanje u okviru postojećeg radnog mjesta na temelju programa Google Career Certificates. HZZ ima stalnu suradnju s Google- om i vjerujem da će i ovaj pilot projekt ostvariti dobre rezultate“.

Istraživanje koju su proveli Google i konzultantske tvrtke McKinsey pokazala je da će više od 90 milijuna europskih radnika možda trebati razviti nove vještine u okviru svojih trenutnih uloga, dok će do 21 milijuna njih možda morati napustiti zanimanja sa smanjenim potrebama za radnom snagom, kao što su zanimanja iz poljoprivrede ili maloprodaje. Globalna kriza ubrzala je mnoge od predviđenih promjena: McKinsey sada procjenjuje da će 25% više ljudi u Europi možda morati prijeći na nova radna mjesta nakon pandemije. Program Google Career Certificates podržava i pruža podršku ovom procesu omogućujući stjecanje novih znanja i vještina iz IT područja kao što su certifikat za voditelja projekata (Project Management), certifikat za dizajn korisničkog sučelja (UX Design) i certifikat za analitičara podataka (Data Analytics).

Navedeni obrazovni programi su besplatni i dostupni na engleskom jeziku putem internetske platforme Coursera te pomažu ljudima koji žele učiti online vlastitim tempom ili koji žele promijeniti karijeru, a nemaju vremena ili financijskih mogućnost pristupiti tradicionalnim obrazovnim programima. Svaki polaznik ima na raspolaganju vremenski period od najduže šest mjeseci kako bi završio odabrani program i stekao certifikat. Za stjecanje navedenih certifikata ne traže se nikakvi uvjeti u pogledu ranije stečenog stupnja obrazovanja niti prijašnjeg iskustva, a priznaju ih stručnjaci iz industrije i poslodavci.

Potencijalni kandidati svoj interes za sudjelovanjem u programu mogu iskazati svojem savjetniku pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili se javiti na e-mail adresu: cesscholarship@hzz.hr. Nakon toga će zaprimiti on-line pozivnicu u kojoj će biti dostupni detalji pojedinog certifikata i upute za sudjelovanje u edukaciji.

„Tehnologija mora pomoći svima, bez obzira na rasu, dob, razinu obrazovanja ili mjesto gdje se nalaze. U suradnji s našim partnerima, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili smo program Google Career Certificates u sklopu inicijative Grow Croatia with Google. Od 2016. godine od kada je inicijativa pokrenuta, obučili smo više od 42.000 ljudi u Hrvatskoj i na taj način pomogli ljudima u stjecanju relevantnih digitalnih vještina koje im mogu pomoći u pronalaženju posla, napredovanju u karijeri ili razvoju poslovanja“, izjavio je Joško Mrndže, direktor tvrtke Google za regiju Adriatics.

Također, uz podršku Google.org, filantropske podružnice Googlea, INCO Akademija i Algebra zajedno sa CARnetom kao partnerom pokrenuli su projekt Work in tech koji za cilj ima veće uključivanje žena u brzorastuću IT industriju, do sada često percipiranu kao dominantno „mušku“ struku. Prijave za program su završene, a kroz proces evaluacije koji traje ovih dana, Algebra i INCO će dodijeliti dodatnih 300 stipendija za mentorsko i on-line obrazovanje koje će pomoći polaznicama da započnu karijeru u IT sektoru. Osim znanja i vještina, buduće specijalistice IT podrške u Linux i Windows okruženjima, imat će priliku upotpuniti svoj životopis vrijednim i priznatim Google IT Support Professional certifikatom. Ovaj certifikat je dokazano prepoznatljiv argument kod zapošljavanja u navedenom području, tvrtkama iz djelatnosti telekomunikacija, informatike, javne uprave i lokalne samouprave, bankarstva, osiguranja ili pak školama.