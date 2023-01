Global Entrepreneurship Network uvrstio Youth Business Camp World entrepreneurship program na listu svjetskih projekata

Prije dvije godine, po prvi puta u Hrvatskoj, održan je Youth Business Camp Adria Zagreb, edukacijski program koji je dio franšize World Entrepreneurship programa. Namijenjen je tinejdžerima od 15 do 19 godina, s ciljem inspiriranja poduzetništva jer srednjoškolski kurikulum programi, ne samo u Hrvatskoj nego u brojnim drugim državama, nedovoljno upućuju mlade na opće teme poduzetništva

Youth Business Camp Adria Zagreb, kao dio ove franšize, pohađalo je do sada kroz dva ciklusa 25 polaznika iz cijele Hrvatske, uključujući i primatelje stipendija među kojima su bili i tinejdžeri bez odgovarajuće roditeljske skrbi, tinejdžeri, izbjeglice iz Ukrajine. Oni su kroz 23 predavanja, stručne izlete te mentorski program bili dio programa 'Share the knowledge Share the experience', kojem potporu pruža World Innovation and Change Management Institute iz Geneve.

U ovaj kamp edukacijski su se uključili: RIT Croatia, Sveučilište Vern, Veleučilište Edward Bernays, Veleučilište Algebra, ali i brojni pojedinci i stručnjaci iz kompanija kao što su: T-mobile, L'oreal Adria, Ernst and Young, Privredna Banka Zagreb, Europske banke za obnovu i razvitak, Anić holding, Zagrebačka burza, Odvjetničkog društva Gajski, Grlić, Prka i Partneri, Muzej Suvremene umjetnosti, Zoološki vrt grada Zagreba, Gold nekretnine, Jamnica plus, Arithera specijalna bolnica, Hrvatska Pošta, Transformation Lighthouse, Joomboos te pojedinci, stručnjaci koji su kroz svoja predavanja približili tinejdžerima osnove poduzetništva kroz teme poput: Osnove menadžmenta, financijske radionice, intelektualno vlasništvo, Ljudski potencijali, Društvena odgovornost, Kultura i poslovanje, Brending, Marketing, Kako pokrenuti vlastiti StartUp i brojne druge teme koje su pružile smjernice polaznicima za nastavak školovanja ili novog životnog poslovnog puta.