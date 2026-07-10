Tehnološki sektor potaknuo rast Wall Streeta: 'Ovo je i dalje tržište bikova, ali...'

Na Wall Streetu su u četvrtak burzovni indeksi porasli, ponajviše S&P 500 i Nasdaq, što se ponajviše zahvaljuje rastu cijena dionica proizvođača čipova
Dow Jones indeks ojačao je 0,27 posto, na 52.487 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,81 posto, na 7.543 boda, a Nasdaq 1,30 posto, na 26.026 bodova.
U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u informacijskom, za 1,65 posto.
Micron Technology objavio je jučer da će investirati u SAD-u 250 milijardi dolara do 2035. godine, zahvaljujući snažnoj potražnji za memorijskim čipovima.
Cijena dionice Microna skočila je 4,5 posto, a porasle su i cijene drugih proizvođača čipova. Zahvaljujući tome, PHLX indeks tog sektora skočio je više od 3 posto.
Nakon dugog razdoblja rasta, cijene dionica tehnoloških kompanija posljednjih tjedana znatno osciliraju jer dio analitičara smatra da su cijene dionica u tom sektoru previsoke, dok drugi smatraju da još ima prostora za njihov rast.
„Ovo je i dalje tržište 'bikova', uglavnom povezano s razvojem umjetne inteligencije. No, povišene kamatne stope i cijene nafte, kao i kriza na Bliskom istoku, djelomice dovode u pitanje to tržište 'bikova'”, kaže Ross Mayfield, strateg u tvrtki Baird.
Uskoro počinje sezona objava poslovnih rezultata kompanija, što će znatno utjecati na smjer tržišta. Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija u proteklom tromjesečju u prosjeku porasle 24 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje lani, ponajviše zahvaljujući tehnološkim kompanijama.
I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer porasle. Doduše, londonski FTSE indeks oslabio je 0,16 posto, na 10.472 boda, no frankfurtski DAX porastao je 0,89 posto, na 25.118 bodova, a pariški CAC 0,90 posto, na 8.326 bodova.