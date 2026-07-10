Tehnološki sektor potaknuo rast Wall Streeta: 'Ovo je i dalje tržište bikova, ali...'

Dow Jones indeks ojačao je 0,27 posto, na 52.487 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,81 posto, na 7.543 boda, a Nasdaq 1,30 posto, na 26.026 bodova.

U sedam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa cijene su dionica jučer porasle, a najviše u informacijskom, za 1,65 posto.

Micron Technology objavio je jučer da će investirati u SAD-u 250 milijardi dolara do 2035. godine, zahvaljujući snažnoj potražnji za memorijskim čipovima.