Divovi su pali, ali domaći tekstilci nisu nestali: Najveći gubitaš isplaćuje najveće plaće

Pritisnuta rastom troškova rada i padom narudžbi, hrvatska industrija tekstila, odjeće i obuće prolazi kroz novo razdoblje prilagodbe. Nakon nestanka nekadašnjih industrijskih divova sektor danas posluje u znatno manjem opsegu, a opstaju ponajprije tvrtke specijalizirane za profitabilne niše te proizvođači koji uspješno surađuju s velikim inozemnim naručiteljima

Unatoč izazovnom okruženju, prošla godina donijela je prve znakove stabilizacije. Zahvaljujući dobrim rezultatima nekoliko vodećih kompanija, zaustavljen je višegodišnji pad poslovnih pokazatelja. Deset najvećih proizvođača ostvarilo je ukupno 524,5 milijuna eura prihoda, praktički jednako kao godinu ranije, a profitabilnost je osjetno poboljšana. Nakon gubitka u 2024. godini, sektor je završio 2025. s neto dobiti od 1,7 milijuna eura. Na ljestvici najvećih proizvođača dominiraju podružnice stranih grupacija koje većinu proizvodnje izvoze kroz distribucijske mreže svojih matičnih kompanija. No poslovni model temeljen na relativno jeftinoj radnoj snazi i povoljnom geografskom položaju sve je manje održiv jer rast plaća i jačanje konkurencije iz Azije smanjuju konkurentnost hrvatskih proizvođača u klasičnim lohn poslovima.

Posljedice su već vidljive: dio kompanija bilježi osjetan pad aktivnosti, pojedini proizvođači zatvaraju pogone, a s hrvatskog tržišta povukao se Benetton. Nekoliko velikih tvrtki istodobno se suočava s naglim padom prihoda i visokim gubicima. S druge strane, kompanije koje posluju u segmentima tehničkog i namjenskog tekstila ili ulažu u napredne proizvodne tehnologije pokazuju znatno veću otpornost te nastavljaju rasti. Calzedonijine tvrtke prkose tržišnim trendovima Vodeću poziciju među hrvatskim tekstilcima i dalje drži Ytres, najveći domaći proizvođač ženskih čarapa i član talijanske grupacije Calzedonia. Tvrtka iz poduzetničke zone Kneginec pokraj Varaždina prošle godine ostvarila je 96 milijuna eura prihoda, uz blagi pad u odnosu na prethodnu godinu, ali je istodobno više nego udvostručila neto dobit. U samom vrhu nalaze se još dvije Calzedonijine tvrtke. Drugoplasirana Tubla, proizvođač ženskih čarapa s vlastitom maloprodajnom mrežom, povećala je prihode za 11,5 posto, na 83,5 milijuna eura, a neto dobit porasla joj je gotovo tri puta i dosegnula 3,45 milijuna eura.

Za razliku od njih, Intinova, specijalizirana za proizvodnju pletenih proizvoda od kašmira i drugih kvalitetnih pređa, prošlu godinu završila je s padom prihoda od 13,3 posto i financijskim gubitkom. Ivančica i Čateks predvode domaće proizvođače Među domaćim kompanijama izdvajaju se Ivančica i Čateks jer su prošle godine ostvarile iznadprosječne rezultate. Ivančica, vodeći hrvatski proizvođač dječje obuće i vlasnik brenda Froddo, povećala je prihode za 20,7 posto, na 37,9 milijuna eura. Istodobno joj je neto dobit više nego udvostručena i dosegnula je 2,52 milijuna eura. Snažan uzlet bilježi i Čateks, ponajprije zahvaljujući programu proizvodnje vojnih odora i druge namjenske opreme. Čakovečka kompanija ostvarila je najveći rast prihoda među deset vodećih proizvođača – čak 29,3 posto – dok joj je dobit višestruko povećana. S profitnom maržom od oko 10 posto ujedno je i najprofitabilnija tvrtka u sektoru.

Haix obuća i AquafilCRO ponovno rastu Nakon zahtjevne 2024. godine pozitivan zaokret ostvarila je Haix obuća, hrvatska podružnica njemačkog proizvođača zaštitne obuće. Tvornica u Maloj Subotici povećala je prihode za 17,3 posto, na 56,1 milijun eura. Profitabilnost joj je također poboljšana, premda tvrtka i dalje posluje s vrlo skromnim maržama. Znakove oporavka pokazuje i AquafilCRO iz Oroslavja, član talijanske grupacije Aquafil. Tvrtka, specijalizirana za preradu sintetičkih vlakana, povećala je prihode za 15,4 posto te nakon prethodnog gubitka ostvarila neto dobit od oko 400 tisuća eura. Automobilski dobavljači pod pritiskom S druge strane, proizvođači vezani uz automobilsku industriju nastavljaju osjećati posljedice usporavanja europskog tržišta.