Frapantno je to koliko su zapravo siromašni građani Europske unije - hoće li nova šefica Europske komisije uspjeti promijeniti to?

Milijuni Europljana žrtve su rastuće nejednakosti unatoč obećanju EU-a da nikoga neće ‘ostaviti iza sebe’. Prošle godine 20 posto stanovnika EU-a s najvišim primanjima zarađivalo je 5,2 puta više na istim poslovima od onih u 20 posto najsiromašnijih članica, a pet puta više od Hrvata. U ostatku Europe na začelju su Srbi s 9,7 puta manjom zaradom od građana najbogatijih zemalja. Među glavnim krivcima za nejednakost u Njemačkoj MMF navodi ‘industrijske dinastije’

Ursulu von der Leyen stoga čeka ozbiljan posao uzme li doista u obzir najnovije izvješće o nejednakosti organizacija civilnog društva i nevladinih udruga SDG Watch Europe i Make Europe Sustainable for All (MESA), dviju platformi europskih civilnih društava s idejom podizanja svijesti i promicanja tzv. ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Milijuni Europljana žrtve su rastuće nejednakosti unatoč obećanju EU-a da nikoga neće 'ostaviti iza sebe', upozorava izvješće, a jaz između bogatih i siromašnih povećava se. Čak 20 posto stanovništva EU-a u svojim zemljama zarađuje manje od praga siromaštva, ali njihove vlade ne poduzimaju dovoljno da premoste taj ponor.

Naslovljeno ‘Propadanje kroz pukotine: Nejednakost u EU i izvan nje’, izvješće se temelji na istraživanju različitih oblika nejednakosti, kako na europskoj razini, tako na razini 15 odabranih zemalja EU-a koje zajedno čine tri četvrtine ukupnog stanovništva Unije. A brojke su neumoljive.