Mađarsko gospodarstvo raste, no Orbánov pristup stvara i najveću nejednakost u Europi

Predizborne fanfare o nezaustavljivom mađarskom rastu i povećanju plaća ne ostavljaju dojam na birače poput Laszla Reischa, zaposlenika u vladinu programu javnih radova koji se našao na krivoj strani sve veće društvene nejednakosti

Mađarsko gospodarstvo je 2017. na krilima građevinskog buma, stranih investicija i sredstava Europske unije naraslo za 4 posto, najbrže u tri godine. To su dobre vijesti za 54-godišnjeg premijera koji će 8. travnja pokušati osvojiti treći mandat na čelu države.

Taj je program glavni alat vlade u jačanju zaposlenosti među niskokvalificiranim Mađarima, no 165 tisuća ljudi koji u njemu rade nisu osjetili dvoznamenkasti rast plaće jer su njihova primanja zamrznuta od 2017., što znači da njihova relativna zarada godinama polako pada.

Reisch, 48-godišnji otac dvoje djece, ističe da on to osjeti.

Uvođenje proporcionalne porezne stope, smanjivanje izdvajanja za socijalna prava i Orbanov fokus na jačanje srednje klase doveo je do većeg jaza između bogatih i siromašnih, tvrde ekonomisti.

No poboljšanje glavnih ekonomskih pokazatelja nije pomoglo svim Mađarima.

Jedinstvena porezna stopa i rezovi u naknadama za nezaposlene i drugim socijalnim davanjima doveli su do onoga što je Europska komisija 2017. u svom izvještaju proglasila najvećim rastom nejednakosti u EU-u od financijske krize.

Mjesečna plaća pod tim programom je nešto iznad minimalca koji iznosi 81,530 forinti (oko 260 eura) prije poreza koji iznosi 15 posto, kao i za one s najvišim plaćama.

To je zamrzavanje u teoriji trebalo preusmjeriti ljude u privatni sektor, no podaci vlade pokazuju da je mali broj sudionika pronašao stalne poslove negdje drugdje dok su mnogi zapeli jer im nedostaju potrebna znanja i kapital da bi napredovali.

No s rastom cijena nekretnina najveći dobitnici poticaja su postale bogatije obitelji s troje djece, napisao je u nedavnom izvještaju mađarski think tank GKI. To se dogodilo zbog toga što su Orbanove reforme najviše sklone onima koji imaju bolju startnu financijsku poziciju, tvrdi GKI.

Vlada smatra kako će se to preliti na siromašnije i stvara inicijative za siromašne kako bi poboljšali svoje vještine i obrazovanje. No gotovo milijun siromašnih Mađara svjedoci su kako im od 2010. padaju prihodi.

Posljednji podaci Eurostata pokazuju kako je Mađarska 2016. imala najmanji BDP po glavi stanovnika među svojim srednjoeuropskim saveznicima Poljskom, Češkom i Slovačkom.

Relativna pozicija Mađarske u toj skupini također se pogoršala otkad je Orban preuzeo vlast. Od te četiri države koje čine Višegradsku skupinu jedino je Mađarska iznad europskog prosjeka rizika od siromaštva, pokazuju podaci iz iste godine.

Niska razina sigurnosti

Većina anketa pokazuje da Fidesz i dalje uživa veliku prednost pred svojim rivalima iako posljednje istraživanje think tanka Zavecz Researcha pokazuje da većina ispitanika nije primjetila poboljšanje vlastite financijske situacije u posljednjim godinama.

Manje od trećine njih tvrdi da će se to poboljšati u narednom vremenu, dok više od polovice ne očekuje nikakvu promjenu. Anketama dominira pitanje imigracije.

Fideszov zastupnik Janos Hargitai je 2014. s lakoćom pobijedio u okrugu oko Hosszuhetenyja, nadvladavši svoje glavne izazivače s ljevice i krajnje desnice.