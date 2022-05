[FOTO] Zagrebačka scena društvenih igara u renesansi: 'Geek kultura je eksplodirala, ljudi su za vrijeme covida otkrili nove hobije'

Monopoly i Čovječe ne ljuti se nekada su bili prva pomisao na spomen društvenih igara. Većina ljudi imala ih je kod kuće, a u nekim domovima i dalje stoje, već pomalo istrošeni, na prašnjavim policama. No s tih su se polica davno zaboravljene društvene igre u pandemiji i lockdownu vraćale za stolove. Događanja su se otkazivala, a ljudi su tražili različite (kvalitetne) načine na koje provesti vrijeme

'Imali smo i neke projekte za srednje škole, no sve je to nažalost propalo zbog pandemije. U pretpandemijsko doba naša je udruga na godišnjoj razini organizirala Dane društvenih igara na većem prostoru, pa bi se okupio i veći broj zainteresiranih građana. Pandemija je to osujetila i sada se opet spremamo za organizaciju takvih događanja. Društvene igre inače su na Zapadu puno popularnije nego kod nas. Tako vani imate boardgame kafiće, u kojima ljudi igraju igre na sličan način kao kod nas u igraonici.

Međutim još prošle godine takvog prizora nije bilo. Pandemija je udrugu, prisjeća se Pintar, vratila unazad. Prije bi se u njihovoj igraonici po terminu okupilo i 50-ak igrača, a onda je došao lockdown i Meeple's Corner mjesecima nije radio. Zatim su, nakon ponovnog otvaranja, igrači igrali pod maskama, što i nije bila najsretnija opcija, pa je pao i interes. No Pintar kaže da se tržište oporavlja i trend igranja opet lagano raste, no sada su oprezno optimistični jer ne znaju što donosi jesen.

Neki vole strategiju, koja traje satima, a neki vole kratke, brze igre i opuštenu razonodu. U ponudi imamo preko 500 igara pa svatko nađe nešto što voli. Stalno dolaze nove igre koje su u vrhu popularnosti te se često igraju neko vrijeme, pa interes vremenom zamre, ali od evergrina možemo spomenuti Ticket to Ride, 7 Wonders, Terraforming Mars, Scythe, Castles of Burgundy, Wingspan i Spirit Island. U zadnje vrijeme raste interes i za RPG igre (igre uloga) te strateške igre s minijaturama', navodi Pintar.

Najveći je odaziv trenutno petkom, kada se skupi i do 30 igrača. Ekipa koja želi igrati dođe u igraonicu, a ako nisu članovi udruge, plate ulaznicu za cijelu večer koja iznosi 15 kuna po osobi. Zatim odaberu igru s polica, sjednu za stol i igraju. Ako im je potrebna pomoć pri odabiru ili s pravilima igre, pomažu im volonteri, kojih je 20 aktivnih u udruzi. Mnogi igrači dolaze sami pa se pridruže nekoj od grupa ili igraju međusobno. Prednjače mladi ljudi i studenti dobne skupine od 20 do 35 godina.

Danas vrlo popularni Catan bio je među prvim takvim igrama. Između te dvije krajnosti postoji bogat izbor onih koje koriste oba koncepta kako bi bile zanimljive i privukle igrače. Tako danas imate cijelu paletu onih koje nazivamo party igre , s iznimno jednostavnim pravilima, namijenjenim većim grupama igrača i s naglaskom na zabavu: Dixit, Codenames, Just One. U kontrastu, s druge strane, imate kompliciranije strateške igre koje od igrača traže pažnju, planiranje i razmišljanje. One imaju nešto više pravila, dulje traju i u pravilu su za do maksimalno četiri, pet igrača: primjerice Ticket to Ride, 7 Wonders, Terraforming Mars', pojašnjava nam Pintar, čija igraonica Meeple's Corner nudi više od 500 igara, 'ponešto za svakog', a igrači mogu doći srijedom, četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom od 17 sati.

'U Hrvatskoj nemamo neku izdavačku kuću koja se bavi baš proizvodnjom modernih društvenih igara. Postoje tiskare koje tiskaju karte i neke jednostavnije društvene igre, ali to nije na razini na kojoj to rade svjetski izdavači. Dakle izdavaštvo društvenih igara kod nas je slabo i tu ima potencijala za razvoj. Naravno, takva proizvodnja morala bi biti usmjerena na čitavu regiju jer je za samu Hrvatsku to ipak premalo tržište ', kaže Pintar.

Također, na policama se danas ne nalaze samo igre iz inozemstva, već i one hrvatskih autora koji rade za inozemne izdavače, a to su Filip Neduk (igre Adrenaline, Sanctum), Luka Krleža (Chakra) i Kristian Čurla (Tides of Time, Tides of Madness). Proizvodnja društvenih igara, pojašnjava nam Pintar, slična je izdavanju knjiga pa tako ima autore i izdavače, no Hrvatska se ne bavi toliko proizvodnjom.

U Magic Omens dolaze igrači gotovo svih dobnih skupina, od deset do 50 godina , no najdominantnija je ipak ona u 20-ima. Devčić kaže da je zanimljivo vidjeti kako se sastav onih koji igraju društvene igre promijenio, jer se više ne radi samo o ljudima u 20-im godinama, već ih igraju svi.

'Do sada smo imali neka veća događanja za Magic the Gathering, na kojima je bilo 40-ak igrača, a od većih događanja, organizirali smo Grand prix Velika Gorica. Uz udrugu Talus, veći događaj organiziran je u Velikoj Gorici na temu igara Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh i Warhammer. U dva dana posjetilo ga je preko 400 igrača. Došli su ljudi iz cijele Hrvatske te 50-ak ljudi izvan Hrvatske , uglavnom iz Slovenije, Srbije i BiH. Možete očekivati još puno velikih događanja u budućnosti', najavljuje Devčić.

'Imamo iznenađujuće puno kupaca koji su u 40-im i 50-im godinama i uživaju u takvoj vrsti zabave s ekipom. Za Pokemone je širok raspon, uz naglasak na mlađe igrače (od devet do 30 godina). Magic the Gathering najviše igraju oni u dobnoj skupini od 16 do 50, a Yu-Gi-Oh su nešto mlađi, najčešće od 12 do 25 godina. Igrači Flesh and Blooda te Digimona su u skupini od 20 do 30 godina', navodi naš sugovornik.

Popularni žanrovi su strateške, logičke i deduktivne igre, RPG (uz priču i igranje uloga), kooperativne i party igre, kraće i za veći broj ljudi. Sve igre koje su na webshopu imaju i u dućanu, njih preko 100.

Najviše se prodaju Pokemon karte te Magic the Gathering. Od društvenih igara, najpopularniji naslovi prema njihovom iskustvu su Catan, Terraforming Mars, Everdell, Dixit, Train to Ride, Pandemic Legacy, Monopoly, Scythe, Codenames, Azul i Here to Slay. Ako ne znate koju igru odabrati, postoji vodič za odabir društvenih igara koji pomaže u tome, a postoji i vodič za kupovinu društvenih igara za djecu.

'Moderne društvene igre ne ovise više isključivo o sreći. Ali sreća je i dalje jako bitan faktor. Što čini igru uspješnom? Kombinacija tri faktora: varijabilni rezultat (koji se ne može predvidjeti), frekvencija (učestalost igranja) i osjećaj kontrole (koji pruža igra tako da imenuje svaki od elemenata igre). Ljudski mozak je 'dizajniran' za učenje. Zbog varijabilnog faktora (faktor sreće) mozak je konstantno u stanju učenja, a osjećaj kontrole koji pruža sama igra to na jedan način balansira te čini to iskustvo puno složenijim.

Igre su sve više počele imati neku priču, odnosno narativ koji omogućava da se igrači užive u uloge. Također, popularizirana je geek kultura uz velike franšize kao što su Marvel, Star Wars, Final Fantasy, Harry Potter, Game of Thrones. Također, povezano s time, razvio se jako zanimljiv koncept living card games, hibrid društvenih igara i kartaških igara. One uklanjaju 'spekulativni' dio kupovine karata, jer kad se kupuju paketići karata za kartaške igre (Pokemoni, Yu-Gi-Oh, Magic the Gathering), postoji faktor sreće te će neke karte vrijediti jako puno, a neke biti bezvrijedne, i naravno sve između toga. Osim toga, obuhvaćaju najbolje elemente oba žanra', kaže Devčić.