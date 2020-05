Čovječe ne ljuti se, Monopoly, Poveži četiri - ugrabite svoj smartfon i zaigrajte digitalne verzije omiljenih igara

Spoji četiri



Popularna igra u kojoj se s protivnikom natječete tko će prvi u red nanizati četiri žetona zvuči kao nešto jednostavno, no zapravo zahtjeva dosta puno taktiziranja. Premda je ultimativna metoda pobjede bila otkrivena prije nekoliko godina (morate krenuti prvi i potez odigrati u srednjem redu) i dalje ne vidimo razlog zašto ponekad ne bismo zaigrali ovaj klasik - pogotovo u njegovom digitalnom obliku. Android i iOS nemaju službenu verziju igre, što znači da ćete se morati odlučiti za neku od boljih - naš prijedlog za Android je Four in a Row koji nudi 2D ili 3D prikaz, ima deset razina računalne težine i omogućava biranje boje žetona. Four in a Row for Android moguće je skinuti besplatno.

Riječ na riječ (Scrabble)