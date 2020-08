[FOTO/VIDEO] Stvaraju hodajuću umjetnost: Ne bacajte stare tenisice, Zagrepčani Ivo i Mak otvorili su kliniku koja ih može restaurirati i prilagoditi baš vama

Kao i svaka obuća, i tenisice nakon nekog vremena nošenja postaju stare i ne više toliko primamljive očima. Pitanje je – što tada s njima? Dvojica prijatelja, Ivo Glavaš i Mak Gojnić, studenti Zagrebačke škole ekonomije i managementa, imaju rješenje. Prije godinu dana postali su i poslovni partneri te su pokrenuli kliniku za tenisice. Započeli su svoj projekt kako bi ljudi napokon mogli imati tenisice kakve nema nitko drugi na svijetu, a prioritet im je - autentičnost

'Roditelji na prvu nisu bili sigurni koliko to drži vodu te kakav će biti odaziv, ali sada već drugačije gledaju na to, dok su najbliži prijatelji od početka bili oduševljeni idejom i krenuli s narudžbama, što je logično zbog godina', pojašnjava Ivo. Priznaju da su u početku bili u strahu kako će sve to ispasti. 'Ali tako je u svakom poslu kad krećeš od nule. Već nakon nekoliko mjeseci vidjeli smo da se priča zagrijava te da će to biti više od hobija', govori nam Ivo.

'Koliko god većina ljudi savjetuje da se za poduzetne pothvate treba dobro pripremiti, nekada je dobro samo skočiti i loviti stvari u hodu. Strah od neuspjeha je prisutan kod svih i on je zapravo dobra stvar. Drži te na zemlji, u određenom balansu, i dobro dođe kada treba preispitati neke ključne odluke, no ne smijemo mu dati previše mjesta u mislima. Omiljeni citat za motivaciju mi je rečenica lika Rockyja Balboe: 'It is about how hard you can get hit and keep moving forward', poručuje Mak.

U planu im je i rad s majicama i torbama. 'Već sada radimo na kožnim torbama pa nam ljudi nerijetko donesu torbu od nekoliko stotina do tisuća eura na custom crtež. Za sada su tek u planu majice i druga odjeća i obuća, primarno još radimo na tenisicama', napomenuo je.