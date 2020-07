[FOTO/VIDEO] Je li Kanye West američki Drele? Prisjetite se koji su se još estradnjaci okušali u politici i kako su prošli

Američki raper Kanye West se kandidira za predsjednika SAD, a bivši zagorski raper Drele je ušao u Sabor. Porast broja takvih kandidata znak je frustracije glasača i njihova ozbiljnog razočaranja profesionalnim političarima. Mijenja se sama politika, od tradicionalnih političkih vještina do korištenja medija. Novi mediji su pripomogli tome da je važnije kako se nešto kaže, od onoga što se kaže, a zabavljači su u tome majstori. Linija između ozbiljnih vijesti i zabave sve je zamagljenija. Sama politika postaje estrada pa nije čudo što estrada ulazi u politiku

Osnivač Dreletronica , Drele je davnih devedesetih bio zagorski raper. Jedan drugi raper preko Velike bare, Kanye West , također se bacio u političke vode, iznenadivši Amerikance kandidaturom na predstojećim predsjedničkim izborima i razbacujući se sočnim izjavama poput one: 'Ja sam 50 posto utjecajniji od Stanleya Kubricka, apostola Pavla, Picassa… jeb.... Picassa i Escobara. Utjecajniji sam 50 posto od bilo kojeg drugog ljudskog bića'. (Onim 50 posto valjda aludira na reperskog rivala 50 Centa).

Kandidatura im služi za samopromociju ili se njome rugaju establišmentu i demokratskoj koncepciji vlasti, podsjećajući javnost na činjenicu da se estrada i lakrdijaši zadnjih godina sve ozbiljnije uvlači u parlamentarne klupe i predsjedničke fotelje, ne samo u Sjedinjenim Državama. I to po onoj 'svatko može biti političar i trener nogometne nacionalne vrste'. Svatko, pa i ridikuli.

Na mjestu Prve dame, Melaniju Trump bi stoga mogla zamijeniti Westova supruga, influencerica Kim Kardashian , ali samo teoretski, jer Kanye nema nikakve šanse za pobjedu. No Kanye je jedan od manje ili više ozbiljnih ridikula koji se, ne samo u Sjedinjenim Državama, kandidiraju za prestižne političke pozicije, mada znaju da u tome neće uspjeti. Za razliku od autsajdera koji se pojavljuju niotkuda, makar bili dobro potkoženi biznismeni, slavne osobe iz svijeta estrade i sporta svojim imenima lakše privlače medijsku pažnju.

S velikom čizmom na glavi umjesto šešira i golemom četkom za zube u ruci poput pastirskog štapa, bradati Supreme je na nacionalnoj konvenciji te stranke dogurao do nevjerojatnog trećeg mjesta izbornim programom koji uključuje izgradnju svijesti o nadolazećoj 'zombi apokalipsi', 'vremenskoj kapsuli kojom bi se vratio u doba Hitlera da ga likvidira', nacionalnoj kampanji za pranje zubiju i obećanjem da će svakome tko za njega glasa pokloniti pravog, živog ponija.

Takvih je puno, ali među najsmješnijima od 1.500 registriranih kandidata za ulazak u Bijelu kuću 2016. portal SFGate je u to doba posebno izdvojio živopisnog biznismena i reality zvijezdu Donalda Trumpa . Nastavak znate. Navodeći razloge njegove pobjede analitičari spominju karizmu, populističku retoriku protiv establišmenta, mada je sam dio njega, i nadasve žongliranje medijima. I to novim medijima.

Na predsjedničkim izborima u Republici Češkoj 2013. se našao skladatelj, slikar, sveučilišni profesor i povremeni novinar, pjesnik i dramatičar Vladimir Franz . Već prvog tjedna kampanje bio je skupio 90.000 potpisa, ali većina Čeha ipak nije mogla progutati njegovu tetovažu od glave do nožnih prstiju, što ga je svrstalo u kategoriju ridikula.

Zahvaljujući tome Trump je u izbornoj godini besplatno osvojio 4,96 milijardi dolara vrijednog medijskog prostora, od glavnih TV vijesti do Buzzfeeda i Twittera, više nego tadašnji kandidati Hillary Clinton, Bernie Sanders, Ted Cruz, Paul Ryan i Marco Rubio zajedno. Koliko su mediji važni pokazala je prva TV–debata u povijesti između J.F. Kennedyja i Richarda Nixona. Pobjeda mladog demokrata dijelom se pripisuje tome što je izgledao bolje i nije se znojio kao stariji republikanac.

Porast broja takvih kandidata znak je frustracije glasača i ozbiljnog razočaranja profesionalnim političarima, kaže američka politologinja Natasha Lindstaedt. To ima veze, kaže ona, sa promjenama u samoj politici, od tradicionalnih političkih vještina do korištenja medija i načina prikupljanja novca za kampanje. Često je važnije kako se nešto kaže, od onoga što se kaže. Linija između zabave i vijesti (Amerikanci to zovu 'infoteinment', infozabava) sve je zamagljenija, sama politika postaje estrada (nekada je važnije kakvu torbicu i stajling nosi neka članica Sabora nego ono što u Saboru ima reći), pa nije čudo što estrada ulazi u politiku. Birači ih naprosto doživljavaju kao umor i odmor od tradicionalne politike koja mora rješavati suštinske probleme.